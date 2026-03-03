Participarea sportivilor CSU Târgoviște la Campionatul Național de Sală pentru Seniori și Tineret U23

Campionatul Național de Sală pentru Seniori și Tineret U23, o competiție ce a reunit cei mai buni atleți din România. Evenimentul a oferit o scenă importantă pentru sportivii care doresc să-și confirme valoarea și să obțină rezultate remarcabile în sezonul competițional.

La această competiție, echipa CSU Târgoviște – CSM Alexandria a fost reprezentată de Valentin Negru și Gabriel Dobeanu, ambii legitimați la CSU Târgoviște. Aceștia au concurat în proba de ștafetă 4×2 tururi, alături de colegii lor de la Alexandria, demonstrând coordonare, viteză și determinare.

Rezultate și performanță

Echipa a obținut rezultate notabile în ambele categorii:

Tineret U23: locul 6

Seniori: locul 7

Deși nu au urcat pe podium, sportivii au demonstrat o evoluție solidă și au acumulat experiență valoroasă, care le va fi de folos în competițiile viitoare.

Importanța participării și lecțiile trase

Participarea la un campionat național de acest nivel le oferă sportivilor oportunitatea de a se măsura cu cei mai buni și de a identifica zonele în care pot progresa. Pentru CSU Târgoviște, rezultatele obținute confirmă potențialul tinerilor atleți și relevanța investițiilor în pregătirea lor.

Antrenorii și conducerea clubului consideră că experiența acumulată va contribui la consolidarea echipei și la atingerea unor performanțe și mai bune în competițiile următoare.

CSU Târgoviște transmite felicitări sportivilor Valentin Negru și Gabriel Dobeanu, precum și întregii echipe de ștafetă, pentru determinare, efort și profesionalism.

Sezonul competițional continuă, iar obiectivul rămâne clar: performanță, progres și reprezentarea cu mândrie a Târgoviștei și a județului Dâmbovița la nivel național.

Hai CSU Târgoviște!