Noapte de foc în municipiul Târgoviște, unde o locuință a fost distrusă parțial de un incendiu violent

În doar câteva minute, flăcările au cuprins interiorul casei, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, transformând locuința într-un focar de intervenție de urgență.

ISU Dâmbovița a mobilizat rapid forțe considerabile la fața locului.

Au intervenit:3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj SMURD

pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște

FLĂCĂRI VIOLENTE ÎN INTERIORUL LOCUINȚEI

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta deja generalizat în interiorul casei. Fumul dens și flăcările au îngreunat intervenția, existând riscul extinderii către alte construcții din apropiere.

Pompierii au acționat contracronometru pentru localizarea și lichidarea incendiului, urmată de operațiuni de răcire și înlăturare a efectelor negative.

Deși incendiul a fost unul violent și a produs distrugeri semnificative, nu au fost înregistrate victime, fapt care rămâne singurul aspect pozitiv al intervenției.

Incendiul din Târgoviște scoate în evidență cât de repede o locuință poate fi cuprinsă de flăcări și transformată în scrum. În astfel de situații, diferența dintre o tragedie și o intervenție reușită este de câteva minute.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea cauzei izbucnirii focului.