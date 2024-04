Floriile- Sărbătoarea creștină care vestește venirea Paștelui

Floriile sau Duminica Floriilor reprezintă cea mai importantă sărbătoare creștină care vestește apropierea Paștelui, simbolizând intrarea Domnului in Ierusalim. Este celebrată în întreaga lume creștină în duminica dinainte de Învierea Domnului, obiceiurile și tradițiile legate de aceasta sărbătoare fiind diferite de la o cultură la alta.

Sărbătoarea Floriilor marchează intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim, Iisus fiind primit cu foarte multă bucurie după ce toți aflaseră de minunile pe care Acesta le-a înfăptuit, printre care învierea lui Lazăr. A fost pentru prima data când Iisus Hristos a fost primit cu atât de multa dragoste si bucurie de către cei care au crezut într-adevăr in minunile pe care le-a ânfăptuit, spre mânia iudeilor.

Legenda spune ca Iisus a intrat in Cetatea Sfântă a Ierusalimului călare pe un măgărus pe care nu a mai stat nimeni înainte, acest animal simbolizând de fapt puritatea si pacea, spre deosebire de un cal care simbolizeaza lupta si razboiul. Oamenii simplii care până nu demult se intrebau “Cine este Acesta?”, acum ăși asterneau hainele pentru ca Iisus sa poata calca pe ele sa le binecuvânteze, poporul recunoscând că Iisus Hristos este Mesia.

Desi Duminica Sfânta a Intrării Domnului in Ierusalim este o sarbatoare plina de bucurie si pace sufleteasca, ea marcheaza si inceputul patimilor lui Iisus Hristos, Saptamana Patimilor simbolizand durerea si chinurile pe care. Mântuitorul le-a indurat pentru ca pacatele oamenilor sa fie iertate.

Prima mentiune referitoare la sarbatoarea Floriilor dateaza din jurul secolului al IV-lea. Reprezintă o sărbatoare incarcata de simboluri, iar obiceiurile si traditiile sunt diferite de la o regiune la alta.

Sambata dinaintea Floriilor este, de asemenea, o zi importanta, fiind inchinata lui Lazar, celui care a fost inviat de insusi Mantuitorul Iisus Hristos.

În ziua de Florii, românii merg la biserica pentru a participa la slujba care aminteste de intrarea Domnului in Ierusalim. Acestia aduc la biserica crengute de salcie pe care preotii le sfintesc si le duc acasa pentru a impodobi cu ele icoanele. Crengutele de salcie amintesc de faptul ca si in momentul in care Iisus Hristos a intrat in Ierusalim oamenii l-au intampinat cu crengi tinere insa, in acelasi timp, acestea simbolizeaza si renasterea naturii.

In unele regiuni ale tarii, in special in satele care înca pastreaza traditiile sacre, oamenii se leaga la brau cu crengutele de salcie pentru ca se spune ca acestea ii vor pazi de rau si de boli. De asemenea, micile crengi de salcie sfintite sunt agatate in livezi pentru ca acestea sa fie bogate in roade. Stupii sunt si ei impodobiti cu crengutele de salcie pentru ca acestia sa primeasca binecunvatarea naturii, iar albinele sa isi inceapa minunata munca,

În sâmbata dinaintea Floriilor, “Sâmbata lui Lazar”, o zi plina de superstitii, fetele planteaza flori, iar seara inaintea de culcare acestea trebuie sa isi puna oglinda si camasa pe care o vor purta in ziua de Paste sub un copac, de preferat sub un par, pentru ca in dimineata Floriilor soarele sa rasara drept pe acestea in asa fel incat se spune ca vor avea norc in dragoste. Barbatii nu trebuie sa munceasca in sambata dinaintea Floriilor.

Este bine ca cei care au postit si s-au spovedit sa se impartaseasca in sfanta zi a Floriilor. Se spune ca dorintele pe care cei care se impartasesc in ziua de Florii si le vor pune in momentul in care se apropie de preot se vor indeplini.

Se mai spune ca asa cum este vremea de Florii, asa va fi si in ziua de Paste. Sarbatoarea Floriilor permite crestinilor care tin post sa consume carne de peste. Masa de Florii trebuie sa fie imbelsugata si pentru ca saptamana care urmeaza, Saptamana Patimilor, este cea mai grea din intregul post al Pastelui, foarte multe persone tinand in special in Vinerea Mare post negru.

Pe lângă toate aceste semnificații, în ziua de Florii cei care poartă nume de flori își sărbatoresc ziua onomastică.