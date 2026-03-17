Echipa de baschet masculin a Clubului Sportiv Universitar Târgoviște a reușit o victorie importantă pe teren propriu în etapa a IX-a a Play-off-ului Ligii 1, după ce a învins formația CSU Târgu Mureș cu scorul de 90-76.

Partida, desfășurată în fața unui public numeros și pasionat, a fost controlată în mare parte de gazde, care au demonstrat o determinare și un joc colectiv remarcabile. De la început, echipa târgovișteană a impus ritmul și a construit un avantaj stabil, profitând de pasele precise și de apărarea solidă, iar acest control al jocului s-a menținut până la fluierul final.

Antrenorul echipei a evidențiat implicarea întregii formații și modul în care jucătorii și-au respectat rolurile tactice: „A fost o partidă importantă pentru noi, mai ales că am jucat acasă, în fața suporterilor care ne susțin necondiționat. Echipa a răspuns foarte bine și am reușit să menținem un ritm bun pe tot parcursul meciului.”

Această victorie vine într-un moment crucial al Play-off-ului și consolidează poziția CSU Târgoviște în competiție, oferind echipei un moral ridicat pentru următoarele confruntări. Suporterii au avut parte de un spectacol pe teren și au aplaudat fiecare acțiune de efect, contribuind la atmosfera electrizantă din sală.

Jucătorii cheie ai echipei și-au demonstrat valoarea, iar implicarea lor în ofensivă și apărare a fost esențială pentru câștigarea meciului. CSU Târgoviște se pregătește acum pentru următoarele etape, cu obiectivul clar de a merge cât mai departe în competiție și de a oferi performanțe constante suporterilor săi.

Felicitări întregii echipe pentru efort, determinare și spirit de luptă! Povestea CSU Târgoviște în Play-off continuă cu încredere și ambiție.