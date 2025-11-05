CSM CSU Târgoviște revine pe teren propriu pentru duelul cu Universitatea Cluj-Napoca

Atmosferă de meci mare, în această seară, în Sala „Ioan Valerian” din Târgoviște!

De la ora 18:00, echipa de baschet CSM CSU Târgoviște primește vizita formației CS Universitatea Cluj-Napoca, într-o nouă etapă din campionatul național.

După partida dificilă din deplasarea de la Rapid, fetele antrenate de Cătălin Tănase sunt pregătite să revină în forță și să ofere o evoluție solidă în fața propriilor suporteri. Obiectivul este clar: o victorie care să redea echipei încrederea și ritmul dorit în competiție.

„Avem nevoie de publicul nostru, de energia care ne-a ajutat mereu să trecem peste momentele grele. Vrem să jucăm un baschet frumos, pentru oraș și pentru fanii noștri”, au transmis reprezentanții clubului târgoviștean.

Suporterii sunt așteptați în număr mare, pentru a crea atmosfera inconfundabilă care a făcut din Sala „Ioan Valerian” o adevărată fortăreață. Pentru cei care nu pot ajunge la meci, partida va fi transmisă live pe canalul de YouTube al Federației Române de Baschet.

Hai, Târgoviște!

Fetele noastre contează pe tine – pentru că CSM Târgoviște este clubul tău, echipa ta, orașul tău!