Clubul Sportiv Târgoviște a fost reprezentat la Stagiul de karate Shito Ryu, coordonat de Miguel Fernandez Vazquez (9 Dan Karate Shito Ryu), din Spania

Clubul Sportiv Târgoviște a fost reprezentat la acest important seminar de antrenorul secției de karate, Ionuț Munteanu, precum și de sportivul-cadet Andrei Luca Zagoneanu.

Evenimentul a fost organizat de Comisia Națională de Shito Ryu, din cadrul Federația Română de Karate, prin președintele comisiei, Vasile Manea.

Tehnică, disciplină și perfecționare

Tema ediției din acest an a vizat învățarea și aprofundarea tehnicilor din școala japoneză Shito Ryu Kai HAYASHI HA, cu accent pe:

kihon (tehnici de bază)

kata (forme tradiționale)

Participarea la un astfel de stagiu reprezintă un pas important în dezvoltarea tehnică și competițională a sportivilor.

Urmează Campionatul Național

Sâmbătă, 7 martie, Complexul Olimpic Sportiv Român de la Izvorani va găzdui Campionatul Național de Karate Shito Ryu, competiție la care CS Târgoviște va fi reprezentat de 12 sportivi, hotărâți să obțină rezultate cât mai bune.

Mult succes sportivilor târgovișteni!