Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Dâmbovița, au desfășurat o amplă acțiune pentru documentarea unei rețele implicate în trafic de droguri de mare risc și substanțe psihoactive.

În urma anchetei, cinci persoane – patru bărbați și o femeie, cu vârste între 21 și 46 de ani – sunt cercetate pentru trafic de droguri, iar în cazul unui tânăr de 23 de ani a fost reținută și acuzația de operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2025 – aprilie 2026, aceștia ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc și substanțe psihoactive sub formă de material vegetal impregnat cu diverse substanțe interzise, către consumatori din Târgoviște și localitățile limitrofe, cu prețuri între 20 și 25 de lei/doză.

În cadrul celor 19 percheziții domiciliare efectuate în municipiul Târgoviște și în comunele Lucieni, Ulmi, Vișina și Șotânga, au fost descoperite și ridicate:peste 400 de grame de substanță vegetală, inclusiv 79 de doze pregătite pentru vânzare

recipiente cu substanțe lichide suspecte, 15 grindere, 3 cântare de precizie

bani și alte mijloace de probă. La datele de 21 și 22 aprilie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor cinci persoane, iar astăzi au fost înaintate propuneri de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost sprijinită de mai multe structuri de poliție și jandarmi, inclusiv luptători SAS, criminaliști și echipaje canine.

Autoritățile precizează că toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.