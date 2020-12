CU UN OCHI PLÂNGE, CU ALTUL RÂDE

După joc, antrenorul dâmboviţenilor, Emil Săndoi, nu ştia dacă să se bucure sau să plângă. Chindia a evoluat cu om în plus încă din minutul 36, după eliminarea lui Cojocaru, şi a avut şansa să ia chiar toate cele trei puncte.

Emil Săndoi: „Nu ştiu dacă să mă bucur sau să fiu trist!”

„Sunt două puncte pierdute, dacă ne gândim la cum s-a derulat partida. Am început ezitant. Ei au început mai bine, au înscris pe o minge deviată. Apoi am profitat de eliminarea din tabăra lor. Am pus presiune fantastică, ne-am creat ocazii, dar nu am fructificat decât una dintre ele. Mă bucur că băieţii au înţeles, la pauză, cum trebuie să tratăm meciul. Nu ştiu dacă să mă bucur sau să fiu trist.

Şi nouă ne-au lipsit o serie de jucători azi. O mare parte dintr ei au fost titulari. De aici şi începutul nostru mai slab, pe o lipsă de încredere. Am fi putut câştiga, dar n-am fost inspiraţi în faţa porţii. Ar fi fost important să câştigăm azi, în faţa unui adversar valoros. Sunt sigur că îşi vor regla, pe parcurs, lucrurile care au mers mai puţin bine până acum.

Nu ne gândim la play-off. Vrem să scoatem maximum din fiecare joc. S-a văzut că nu suntem atât de inspiraţi la finalizare, de la începutul campionatului. Trebuie să luăm neapărat puncte din partidele următoare şi să nu ne îmbătăm cu apă rece. Obiectivul nostru e salvarea de la retrogradare. Vrem să creştem şi ca joc, şi ca rezultate”, a spus Emil Săndoi.