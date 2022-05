Valentin Calcan, președinte CCIA Dâmbovița: „Se opun completării Legii camerelor de comerț unii care nu au foarte multă legătură cu mediul de afaceri!”

1 0

Proiectul de modificare și completare a Legii camerelor de comerț a fost tema centrală a conferinței de presă susținută de Valentin Calcan, președintele CCIA Dâmbovița. Antreprenor cu vastă experiență, inclusiv ca fost om politic și parlamentar cu trei mandate, Valentin Calcan a intrat în subiect fără ocolișuri:

„Am observat în media luări de poziție ale unor actori, politici în special, care nu au foarte multă legătură cu mediul de afaceri. Vreau să spun foarte clar, încă de la început: camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița susține acest demers în Parlament, susține modificarea Legii Camerelor de Comerț și aș putea spune că pe fond nu este o modificare ci este o completare, pe care sistemul cameral o aștepta încă din anii ’90, când după revoluție a fost redeschis parcursul camerelor de comerț în România.”

Mai departe, președintele Valentin Calcan a explicat de ce nu se poate pune problema introducerii unei noi taxe, așa cum insinuează opozanții demersului legislativ, beneficiile firmelor fiind net superioare raportat la costuri lunare de câțiva lei:

„Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dâmbovita susține propunerea legislativa 8254/2022 privind modificarea Legil 335/2007 a camerelor de comert din România.

În fapt, consider ca este mai mult decât o modificare, este o completare a Legii camerelor de comerț, în sensul întregirii atributelor pe care fiecare cameră judeteană și desigur Camera Natională trebuie să le poată avea pentru a-si îndeplini cu succes scopul pentru care acestea există: sprijinirea antreprenorilor, sprijinirea companiilor, sprijinirea mediului de afaceri.

Mă bucura dar må și întristează multitudinea de reactii publice apărute ca urmare a depunerii la Senat a propunerii legislative privind camera de comert. Sunt bucuros deoarece este clar cå vorbim de o initiativă bună, asteptată de 30 de ani în fapt dar, mă și întristează reactiile răutácioase, in special cele venite din partea unora care nu au tăiat niciodată o factură, nu au stat niciodată cu sufletul la gură ca să vadā dacă măine vor avea necesarul in bancă pentru plata salariilor şi a impozitelor aferente.

Mai înteleg că cea mai mare problemă a ”supăratilor” este aparitia unei noi taxe. Adica pentru cele 5253 de persoane fizice autorizate, câte erau la 31 decembrie 2021 înregistrate in Dâmbovita sau pentru cele 6883 de intreprinderi individuale, o taxă de 10 euro pe an! Adică 4 lei pe lună. Sau pentru cele 18925 de societăți cu răspundere limitată, o taxă de 50 de euro pe an, adică 20 de lei pe luna!

Întreb direct pe cei care dau cu pietre pentru aparitia aceste .noi taxe”: cât este comisionul bancar pentru plata unei facturi în lei către un partener comercial deținător al contului intr-o altă bancă romaneasca?

Ca fost membru al Parlamentului timp de 12 ani, inteleg unele mesaje publice rautacioase. Până la un punct însă. Dincolo, adică acolo unde interesul general poate fi afectat, nu mai inteleg. Ca urmare, dacă vrem şi noi în România să avem ,o tară ca afară”, atunci să avem si o Camera de Comert ca în Franta sau Italia, Austria sau Ungaria”- a argumentat Valentin Calcan, Presedintele Camerei de Comert, Industrie și Agricultură Dâmbovița