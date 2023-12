ULTIMELE DECIZII DIN 2023, ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in Bucuresti cu cvorum de prezenta mixta a 14 membri (9 fizic si 5 online), a adoptat urmatoarele decizii, in prezenta reprezentantului ANS, inspector superior Anamaria Sintie:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Planul de masuri si actiuni pentru implementarea FIBA PLUS STRATEGY, pentru fiecare pilon stabilit prin Strategia FRB, cu accent pe dezvoltarea regionala administrativa. In cadrul planului de masuri, au fost nominalizati coordonatorii regionali, astfel:

Sucursala regionala 1 – discutii cu Vlad Ghizdareanu (nominalizat sef regional din partea CD)

Sucursala regionala 2 – sef regional Marius Toma; urmeaza sa fie nominalizat un director tehnic regional

Sucursala regionala 3 – sef regional Horatiu Floca; director tehnic regional Coca Nitulescu

Sucursala regionala 4 – discutii cu Veronica Gavrila (nominalizata din partea CD)

Sucursala regionala 5 – sef regional George Opris; director tehnic regional Emil Kosztelnik

Sucursala regionala 6 – sef regional Mircea Cristescu; director tehnic regional Tiberiu Rist

Sucursala regionala 7 – sef regional Ovidiu Stochici;

Sucursala regionala 8 – sef regional Mihai Petrut; director tehnic regional Ioan Constantin

Sucursala regionala 9 – discutii cu Mihaela Grecu (nominalizata de CD)

Sucursala regionala 10 – sef regional Istvan Rusz; director tehnic regional Zoltan Safar

Sucursala regionala 11 – sef regional Catalin Tanase; director tehnic regional Catalin Burlacu

Pina in aprilie 2024 vor fi numiti antrenorii coordonatori regionali. Se va propune spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare FRB din 2024 relocarea sediilor sucursalelor regionale 2 (la Tg. Jiu) si 5 (la Sighetu Marmatiei). In cadrul Adunarii Generale Ordinare FRB din 2024 vor fi validate toate aspectele referitoare la dezvoltarea regionala administrativa.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi infiintarea filialelor Academiei Romane de Baschet la Galati (presedinte Florin Nini) si Tg. Jiu (presedinte Claudiu Fometescu), pentru masculin si feminin.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor pentru afilierea FRB la forul international de baschet in fotoliu rulant (cu IWBF prin FIBA).

4. Se aproba cu unanimitate de voturi ca in cazul jucatorilor convocati la echipele nationale de seniori si care se accidenteaza in perioada de pregatire (FIBA asigura jucatorii doar pe ferestre iar la 3×3 doar pe perioada competitiilor), FRB sa gaseasca solutii pentru acoperirea contractelor acestora pentru o perioada de pina la 3 luni (80% din salariu din contract) si sa li se ofere locuri de munca temporare pentru perioada in care se afla in imposibilitate medicala de a juca.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerile Colegiului Central al Arbitrilor referitor la listele de arbitrii care vor oficia in LNBM GETICA 95 si LNBF GETICA 95, cu amendamentul ca CCAb sa programeze intalniri trimestriale cu antrenorii. Se aproba cu unanimitate de voturi si componenta comisiilor din subordinea CCAb. Totodata, single-judge la competitii vor fi Alina Moanta si Marius Marinescu. Valoarea onorariilor arbitrilor pe categorii va fi postata pe site FRB.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi ca antrenorul lotului national de seniori sa fie Mihai Silvasan, acesta urmand sa-si stabileasca colectivul tehnic.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi ca secretarul general adjunct (intern) Marius Toma sa faca un raport de evaluare a tuturor angajatilor FRB pina la finalul anului, tinand cont de activitatea acestora si de atributii, urmand ca la urmatoarea sedinta CD din ianuarie 2024 sa se discute despre Organigrama FRB si reorganizarea FRB.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi acordarea de prime de performanta in cuantum de 10% din fondul de salarii pentru angajatii FRB, inclusiv pentru cei din sucursalele regionale, in functie de randamentul acestora.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi ca directorul tehnic FRB Tiberiu Dumitrescu sa faca parte din Comitetul Executiv al FRB pentru raportarea periodica a activitatii celor 11 sucursale regionale.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi plata penalitatilor catre ANAF, aparute ca rectificari ANAF, in urma unor neplati de pe urma unor CAS ale FRB din perioada 2018, 2019.

11. Se aproba cu unanimitate de voturi ca din contul satelit FRB sa fie alocata suma de 1.200.000 lei pentru finantarea proiectelor, pe sucursale regionale, din programul Next Generation – proiectul FRB “Sa crestem sanatos prin baschet – editia II”. Finantarea va fi realizata si cu sprijinul partenerului FRB, Banca Transilvania, pentru proiectele din cadrul programului Next Generation. Conform Ghidului, fiecare structura sportiva care va apela proiectul “Sa crestem sanatos prin baschet – editia II” poate primi pina la 7.200 de lei, cu finalitate in aprilie 2024. Ghidul Metodologic pentru aplicanti va fi lansat public, pe site-ul FRB.

12. Se aproba cu unanimitate de voturi ca la Adunarea Generala Ordinara FRB din 2024 sa se faca o propunere pentru modificarea Statutului FRB, referitor la inlocuirea Comisiei de Solutionare a Litigiilor, in urma unei analize a solutiilor legislative actuale – studii referitoare la Tribunalul de Arbitraj Institutionalizat si Conciliere Sportiv Roman si Tribunalul Roman de Arbitraj Sportiv).

13. Se aproba cu unanimitate de voturi transferurile urmatorilor sportivi (au acord de transfer de la clubul de la care pleaca): Petrescu Razvan, Fodor Andrada, Vulpe Stefan, Diac Mihai, Popescu Vlad, Stanciu Maria, Popescu Mihai, Ciobanu Daniel si Kaysa Andreea.

14. Se aproba cu unanimitate de voturi deschiderea unei noi ferestre de transfer pentru CN U13 – perioada de transfer pentru U13 se incheie cu 48 de ore inainte de inceperea competitiei (obligatoriu cu dezlegare).

15. Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea datelor pentru FINAL 8 CRBF, 2023-2024. Turneul final CRBF se va disputa in perioada 9-11 martie 2023, in data de 8 martie va fi organizat Forumul Baschetului Feminin. FRB urmeaza sa anunte data sedintei de atribuire a organizarii FINAL 8 CRBF.

16. Se aproba cu unanimitate de voturi revenirea la datele initiale de disputare alocate pentru FINAL 8 CRBM, 2023-2024. Turneul final CRBM se va disputa la Cluj-Napoca, in perioada 15-18 februarie 2023 astfel: 15 februarie – 4 meciuri sferturi de finala in Sala Sporturilor Horia Demian; 17 februarie – meciuri semifinale in BTArena; 18 februarie – finala in BTArena. In aceste conditii, si etapa a III-a din Top 10 LNBM se va disputa in data de 10 februarie, asa cum fusese programata initial.

17. La solicitarea cluburilor participante, se aproba cu unanimitate de voturi modificarea programului din Tabela Berger pentru faza 2 din LNBM, urmand ca pentru sezonul urmator sa se gaseasca alta solutie competitionala.

18. Adresa CSM Bucuresti – se solicita punct de vedere din partea Corona Brasov pentru neplata taxei de formare pentru sportivii Ionescu si Mirea; se solicita de la CSM Bucuresti o copie a facturii emisa si trimisa catre Corona Brasov.

19. Solicitarea sotilor Cusceac – se solicita puncte de vedere din partea cluburilor Rapid Bucuresti si Agronomia Bucuresti; totodata, se solicita din partea sportivei Mihaela Panait o declaratie pe propria raspundere referitoare la numele antrenorului care a initiat-o si selectionat-o in baschet (primul antrenor).

20. Informare adresa CSM Tg. Mures – este imputernicit secretarul general adjunct Marius Toma sa solicite puncta de vedere partilor implicate, precum si puncta de vedere juridice din partea presedintilor Comisiei de Apel si a Comisiei de Solutionare a Litigiilor si totodata, la urmatoarea sedinta CD, sunt invitati sa-si prezinte punctele de vedere si sa prezinte documentatia conducerea CSM Tg. Mures, dar si Sabin Gherdan.

21. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor pentru achizitia de catre FRB a unui van PROACE VERSO 8+1 prin contract de leasing incheiat cu TOYO FINANCE GROUP IFN SA si imputernicirea doamnei presedinte Carmen Tocala sa negocieze in numele si pentru FRB conditiile si termenii contractului.

22. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea doamnelor Carmen Tocala si Mariana Schmidt pentru management FRB in proiectul Erasmus Plus, ca parteneri ai forului din Bulgaria.

23. Se aproba cu unanimitate de voturi ca Luisa Badiu sa fie membru in Comisia de Solutionare a Litigiilor.