Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF AR VREA SĂ PLECE DIN SUDAN

By: Mihai ROŞOIU

Date:

Laurențiu Reghecampf ar putea pleca de la formația sudaneză Al Hilal Omdurman, deși echipa sa nu a disputat vreun meci cu el pe bancă. Presa din țara africană scrie că antrenorul de 49 de ani ar vrea să plece, după ce conducerea clubului nu și-a onorat promisiunea făcută românului, ce-i drept, ciudată.

După ce Cosmin Contra a stat doar 20 de zile la Al Kholood, în Arabia Saudită, fiind îndepărtat după ce echipa și- schimbat patronul, zilele acestea am putea asista la același scenariu. Aventura lui Reghecampf în Sudan, o țară măcinată de război civil, s-ar putea sfârși înainte de a începe. Pentru a-l convinge să semneze, conducătorii grupării africane i-au făcut lui Reghecampf promisiuni pe care nu le pot respecta, susține jurnalistul sudanez Hassan Farouk.

„În contractul lui Reghecampf sunt anumite clauze care nu pot fi respectate. Dar conducerea lui Al Hilal Omdurman i-a promis românului că aceste clauze vor fi respectate cu ajutorul federației. Printre ele e propunerea antrenorului român ca Al Hilal Omdurman să evolueze în campionatul din Algeria”, notează Hassan Farouk, citat de sport.ro.

Jurnalistul sudanez a mai dezvăluit că ”Reghecampf a dat mâna liberă conducerii să aducă jucătorii pe care îi vor ei. Având în vedere că are un contract pe un an, el nu poate avea un cuvânt de spus în privința transferurilor”. Însă nu numai că gruparea africană se lovește de refuzuri, ba mai mult, Reghecampf ar putea rămâne fără mai mulți fotbaliști importanți, aceștia dorind să părăsească țara afectată de războiul civil.

„Cei mai mulți jucători străini refuză să mai joace în Sudan și unii dintre ei așteaptă acum rezilierea contractelor. Acești străini invocă problemele de securitate care există, la ora actuală, în Sudan. La Al Hilal, jucătorii care vor să plece sunt Khadem Diaw și Cleo Bale. Dar sunt și alții care pot apărea pe lista plecărilor. În aceste condiții, Reghecampf poate părăsi Al-Hilal, înainte de a-și începe mandatul. Mai ales dacă propunerea sa, de a pregăti echipa într-un campionat străin, nu va putea fi pusă în practică”, a încheiat jurnalistul sudanez.

Articolul precedent
SORANA CÎRSTEA SE SIMTE BINE ÎN SUA
Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

SORANA CÎRSTEA SE SIMTE BINE ÎN SUA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138...

DÂMBOVIȚEANUL VALENTIN MIHĂILĂ, CONVOCAT LA NAȚIONALA MARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva...

AZI AFLĂM ȚINTARUL LIGII A III-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Până la startul unei noi ediții a Ligii 3,...

Moreni: Proiect de mobilitate urbană depus prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027!

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Administrația publică morenară- primar Gabriel Purcaru, a inițiat și...

News

Moreni: Proiect de mobilitate urbană depus prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027!

Social 0
Administrația publică morenară- primar Gabriel Purcaru, a inițiat și...

Ritm accelerat de lucru la Școala Tudor Vladimirescu! Se fac eforturi pentru finalizarea proiectului cel târziu în luna decembrie!

Social 0
La Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, din Târgoviște, lucrările avansează...

Arest preventiv pentru doi bărbați implicați într-un conflict violent la Gorgota 

Social 0
Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub...

© 2023 Ziarul Dâmbovița