TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF A AJUNS SĂ ANTRENEZE ÎN SUDAN

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a bătut palma cu Al-Hilal Omdurman, echipă din Sudan. Informația a apărut pe multe site-uri locale, iar între timp presa sudaneză a reușit să obțină o confirmare și de la clubul supranumit „Real Madrid al Africii”, aflat pe primul loc în campionat, după șapte etape, scrie digisport.ro

Cei de la SudanSena și AsharqNews au citat un membru al Consiliului de Administrație al lui Al-Hilal Omdurman, care susține că negocierile au fost finalizate cu succes și că înțelegerea este, de fapt, valabilă pe doi ani. Nu doar atât, dar ar exista și o opțiune de prelungire.

Înainte de anunțul clubului, Reghecampf spunea că ar urma să semneze pe un an, potrivit Fanatik. În orice caz, pentru antrenorul român va fi a doua experiență în Africa, după cea din Tunisia, de la Esperance Tunis, unde a stat 24 de meciuri.

Omdurman este cel mai mare oraș din Sudan și se află pe malul stâng al Nilului. De mai bine de doi ani, în oraș sunt proteste și se comit violențe, pe seama conflictului dintre cele două facțiuni rivale ale guvernului militar.

Deși nu multă lume își amintește, și regretatul Ilie Balaci, legendă a fotbalului românesc, a pregătit-o pe actuala formație a lui Laurențiu Reghecampf. ”Minunea Blondă” a antrenat-o pe Al-Hilal Omdurman timp de 180 de zile, în 2016, între 20 aprilie și 17 octombrie. La finele sezonului 2016/2017, gruparea din Omdurman a câștigat titlul în campionatul intern, dar Balaci a fost demis înainte de încheierea stagiunii.

De altfel, Balaci, care părăsea în 1991 România pentru a antrena în Asia și Africa, a câștigat 21 de trofee cu șapte cluburi și a fost supranumit „Prințul deșertului”. Ilie Balaci și-a găsit sfârșitul pe neașteptate, pe 21 octombrie 2018, din cauza unui atac cerebral.