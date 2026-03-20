Sportivii Clubului Sportiv Școlar din Târgoviște au reprezentat cu ambiție și determinare clubul la Campionatul Național de Judo U16

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Sub îndrumarea antrenorilor Romel Mușa și Dragoș Gogu, cei patru sportivi participanți au avut evoluții solide pe tatami, reușind să obțină două clasări pe podium.

 Rezultate obținute:

Patrik Toader – locul III, categoria -55 kg

Irina Cîrstina – locul III, categoria +70 kg

 Anca Banu – locul V, categoria -40 kg

Competiția s-a încheiat pentru CSȘ Târgoviște cu două medalii de bronz și o finală mică pierdută, rezultate care reflectă potențialul sportivilor, dar și nevoia de progres pentru competițiile viitoare.

Reprezentanții clubului transmit că fiecare participare este o lecție importantă, iar obiectivul rămâne același: muncă susținută, ambiție și reveniri tot mai puternice.

 Felicitări sportivilor și antrenorilor pentru efort și determinare! 

Popular

Știri
Dâmbovița

Patriarhia Română avertizează asupra fraudelor online care folosesc numele Bisericii

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Patriarhia Română atrage atenția asupra apariției pe rețelele de...

Transportul public local din Târgoviște a trecut printr-o schimbare majoră în ultimii ani

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
A  devenint un exemplu de modernizare la nivel regional....

Sancțiuni mai dure pentru nerespectarea normelor de securitate la incendiu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Noi măsuri mai stricte au intrat în vigoare odată...

Depunerea documentațiilor la ISU Dâmbovița se face exclusiv online, începând cu 18 martie 2026

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Începând cu data de 18 martie 2026, procedura de...

