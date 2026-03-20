Sportivii Clubului Sportiv Școlar din Târgoviște au reprezentat cu ambiție și determinare clubul la Campionatul Național de Judo U16

Sub îndrumarea antrenorilor Romel Mușa și Dragoș Gogu, cei patru sportivi participanți au avut evoluții solide pe tatami, reușind să obțină două clasări pe podium.

Rezultate obținute:

Patrik Toader – locul III, categoria -55 kg

Irina Cîrstina – locul III, categoria +70 kg

Anca Banu – locul V, categoria -40 kg

Competiția s-a încheiat pentru CSȘ Târgoviște cu două medalii de bronz și o finală mică pierdută, rezultate care reflectă potențialul sportivilor, dar și nevoia de progres pentru competițiile viitoare.

Reprezentanții clubului transmit că fiecare participare este o lecție importantă, iar obiectivul rămâne același: muncă susținută, ambiție și reveniri tot mai puternice.

Felicitări sportivilor și antrenorilor pentru efort și determinare!