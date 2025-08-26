SORANA CÎRSTEA E CAMPIOANĂ LA CLEVELAND! TÂRGOVIȘTEANCA A OBȚINUT AL PATRULEA TITLU WTA

Sorana Cîrstea e campioană la Cleveland și a câștigat al treilea titlu al carierei, după victoria în două seturi cu Ann Li (69 WTA). Românca s-a impus într-o oră și 10 minute de joc și a cucerit primul trofeu după o pauză de 2 ani, atunci când se impunea la Reus – Spania, scrie eurosport.ro.

Sorana Cîrstea e marea campioană de la Cleveland și merge la US Open cu un moral excelent. Românca s-a impus în sâmbătă seara în finala cu Ann Li, scor 6-2, 6-4, făcând un turneu perfect, fără set pierdut. Sorana Cîrstea se calificase în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-1, 7-5.

Partida a început cu Li a început cu americanca la serviciu, iar scorul a devenit rapid 1-0. Românca a egalat repede, iar cele două au mers cap la cap până la scorul de 2-2.

Sorana nu a mai cedat niciun game în primul set, din acel moment, realizând două breakuri și închizând runda cu 6-2, după 35 de minute de joc.

Sportiva noastră a început tare și setul 2 al întâlnirii, procurându-și două mingi de break chiar în primul game. Ann le-a salvat pe ambele, dar a cedat pe propriul serviciu în game-ul 3. La 5-3, Sori a irosit 3 mingi de meci, permițându-i adversarei să se mențină în joc.

Li a obținut chiar două mingi de break la 5-4 pentru româncă, dar Cîrstea a revenit superb și a închis partida cu 6-2, 6-4.

Pentru Cîrstea a fost şaptea finală WTA din carieră, ea având acum patru titluri, obţinute la Taşkent (2008), Istanbul (2021), Reus (2023) și Cleveland (2025). A pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Taşkent (2019) şi Strasbourg (2021).

Înaintea acestei finale, românca şi americanca au fost o singură dată faţă în faţă, în 2021, în Australia, sportiva cu origini chineze impunându-se clar, 6-3, 6-1.

Pentru Ann Li, fostă finalistă de Wimbledon (în 2017), a fost a 5-a finală din carieră (a doua de anul acesta, după Singapore, unde a cedat la Elise Mertens). Toate meciurile cu trofeul pe masă jucate de sportiva din Georgia au avut loc pe hard, ea câştigând un singur titlu: în 2021, la Tenerife, după un ultim act cu Camila Osorio (6–1, 6–4).

Imediat după finala din Ohio, Cîrstea şi Li vor lua avionul spre cel mai mare oraş din SUA, ele neavând vreo clipă de răgaz înainte de ultimul Grand Slam al anului. Sportiva noastră joacă în primul tur la Flushing Meadows cu Solana Sierra, iar apoi are la „orizont” un duel cu cehoaica Karolina Muchova, în timp ce Li Ann va debuta la US Open cu Rebecca Sramkova (Slovacia).