SORANA CÎRSTEA A PĂRĂSIT CONCURSUL DE DUBLU LA CINCINNATI

Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.

Cîrstea şi colega sa au fost învinse de echipa favorită 6, Liudmila Kichenok/Ellen Perez (Ucraina/Australia), scor 7-5, 7-5. Meciul a durat o oră şi 35 de minute.

Participarea în primul tur este recompensată cu 10.950 de dolari ş 10 puncte.

Sorana Cîrstea continuă la Cincinnati la simplu, unde este calficată în turul trei. Românca, locul 138 WTA, o va înfrunta luni pe sportiva chineză Yue Yuan, numărul 98 mondial.

Sorana Cîrstea şi-a aflat în această noapte adversara din turul 3 de la Cincinnati din concursul de simplu. După ce a fost nevoită să treacă de doi capi de serie pentru prima sa prezenţă în turul 3 la turneul din Ohio din ultimii 16 ani, sportiva noastră a avut noroc şi va evita o nouă favorită: o va întâlni pe Yue Yuan, care a trecut surprinzător de Diana Shnaider, scrie Eurosport.ro.

În mod normal, specialiştii anticipau că un al treilea cap de serie va ieşi în faţa româncei, Diana Shnaider, numărul 20 WTA plecând din postura de mare favorită în duelul cu Yue Yuan. Chinezoaica de 26 de ani, locul 98 WTA, şi-a depăşit însă condiţia şi a făcut o partidă mare contra sportivei care la Roland Garros a fost pregătită de Marius Copil. Asiatica s-a impus cu 6-4, 1-6, 6-3, la capătul unei partide în care a câştigat 73% din mingile jucate cu primul serviciu, oferind totodată puţine şanse oponentei să îi spargă serviciul (6). Ea a semnat a doua victorie a sezonului în faţa unei sportive de top 20 WTA.

Yue Yuan e bine adaptată la hardul din SUA. Nu doar că are meciuri în plus în Ohio, fiind nevoită să treacă de calificări (a ajuns pe tablou din postura de lucky loser, pierzând în ultimul tur în faţa americancei Ngounoue), dar înainte de Cincinnati a evoluat la un challenger la Evansville, unde a făcut sferturi.

Chinezoaica va juca pentru a doua oară în carieră în turul 3 la o competiţie de WTA 1000, precedentul fiind reprezentat de Indian Wells 2024. Atunci, tot pe hardul din SUA, asiatica uimea lumea tenisului, ajungând în sferturi (victorii la Qinwen Zheng sau Daria Kasatkina, înainte de a ceda la Coco Gauff). În turneele de Grand Slam, Yue Yuan a trecut o singură dată de turul întâi, tot în SUA, la US Open 2022. Atunci, ea o elimina pe Begu, în turul secund, înainte de a ceda la Jessica Pegula în decisiv.

Chiar dacă sportiva din Asia are câteva rezultate bune în carieră pe această suprafaţă, în State, Sorana Cîrstea va pleca din postura de mare favorită, mai ales după boostul de moral dat de eliminarea a două favorite. Dacă va ajunge în optimi, reprezentanta noastră are toate şansele să dea peste campioana de la Wimbledon, Iga Swiatek. Ar fi a 5-a întâlnire directă între Sori şi fostul lider WTA, poloneza impunându-se de fiecare dată (în niciuna din ultimele 3 partide Iga nu a cedat mai mult de 3 gameuri contra lui Cîrstea).