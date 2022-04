SORANA CÎRSTEA A AJUNS PE LOCUL 24 ÎN LUME

Forul baschetbalistic mondial a anuntat, astazi, in mod oficial, ca a mai atribuit Romaniei organizarea a doua evenimente majore in acest an, cea de-a patra editie a 3×3 Nations League 2022 si a treia editie 3×3 Women’s Series 2022, cele doua evenimente urmand sa se desfasoare la Constanta, in perioada […]