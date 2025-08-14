Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
SCHIMBĂRI DE ULTIM MOMENT ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

By: Mihai ROŞOIU

În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF:

Aprobă asocierea dintre CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE, participantă în Campionatul National Liga a 3-a și U EVOLUTION 2020 Cluj-Napoca, club cu activitate exclusivă de copii și juniori, pentru sezonul competițional 2025/2026.

Aprobă prelungirea termenului limită pentru înscrierea structurilor sportive în competițiile de fotbal în sală Liga 2 și Campionatul Național U19/Liga Elitelor U19 până la data de 31 august 2025.

Aprobă calendarul competițional (prima parte) al competițiilor de fotbal feminin, sezonul 2025/2026.

În temeiul art. 18 alin.1 ROC Fotbal în Sală, aprobă înscrierea directă a clubului Autobergamo Deva în Liga 1 fotbal în sală.

Aprobă sistemul competițional al Ligii 1 Fotbal în sală, sezonul 2025-2026.

Aprobă calendarul competițional Liga 1 Fotbal în sală, ediția 2025-2026.

În scenarii mai pesimiste, inflația ar putea urca la 9%
TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF A AJUNS SĂ ANTRENEZE ÎN SUDAN
