SCANDAL CU FLAVIUS STOICAN, LA TÂRGOVIȘTE

CSM Reșița este contraperformera etapei a 11-a a Ligii 2, fiind echipa care a pierdut cel mai drastic în primele opt partidele desfășurate în această rundă, a încasat al cincilea eșec în acest sezon și nu joacă deloc un fotbal plăcut, așa cum își dorea și anunța antrenorul Flavius Stoican la instalarea sa pe banca tehnică.

Chindia a deschis scorul dintr-un penalty acordat destul de ușor de arbitrul Robert Avram, dintr-o ciocnire între Drăghiceanu și Tache, fază la care antrenorul Flavius Stoican a văzut cartonaș galben pentru proteste. Robert Moldoveanu (25) a transformat cu sânge rece, scrie liga2.prosport.ro.

Au mai trecut apoi două minute, iar Flavius Stoican, încă nervos după penalty-ul acordat de arbitru, a protestat din nou la o fază în care Rimovecz a faultat din spate și a primit corect cartonașul galben, arbitrul i-a arătat al doilea cartonaș galben antrenorului și i-a transmis să urce în tribună.

După meci, Stoican a spus că meciul a fost foarte disputat până la acea fază în care arbitrul a dictat penalty, iar după al doilea gol al Chindiei soarta partidei era în mare parte stabilită. Consideră succesul dâmbovițenilor drept unul echitabil.

”Am trăit meciul destul de intens și cred că a fost un meci destul de disputat. Până la un moment dat nu se știa care va fi echipa câștigătoare, deoarece ambele echipe au avut ocazii de a înscrie. Chiar dacă la acest meci a luat patru goluri, consider că portarul nostru și-a făcut bine treaba și nu am ce să-i reproșez. Căpățână este un jucător tânăr în care eu cred foarte mult. A avut câteva intervenții bune la scorul de 0-0. De asemenea, și portarul advers a avut câteva intervenții, îmi aduc aminte aici șutul lui Isac. Deci, a fost un meci pe muchie de cuțit până la un moment dat.

A venit acea fază în care arbitrul a zis că a fost penalty și s-a făcut 1-0. Am început repriza a doua cu gândul să revenim în joc, dar a venit golul de 2-0 și practic am fost într-o situație destul de delicată. Cu toate acestea, am avut oportunități de a marca, am încercat, dar am fost prinși pe contraatac. Una peste alta, consider că a fost o victorie meritată a Chindiei și vreau să o felicit”, a comentat Stoican, citat de Caraș Online.