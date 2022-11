ROMÂNIA, UMILITĂ DE UNGARIA LA BASCHET FEMININ. TÂRGOVIȘTEANCA ANAMARIA VÎRJOGHE A MARCAT 8 PUNCTE

Reprezentativa feminina a Romaniei a fost invinsa, in aceasta seara, la Timisoara, de mult mai experimentata selectionata a Ungariei, Acvilele pregatite de antrenorul Dan Calancea cedand, cu scorul de 40-99 (4-32, 10-24, 14-18, 12-25), intr-un meci contand pentru runda a treia din Grupa C a FIBA Women’s EuroBasket 2023 Qualifiers. Tricolorele noastre vor continua sa se pregateasca la Timisoara iar sambata vor pleca spre Reykiavik pentru confruntarea cu nationala Islandei, care va avea loc, duminica, 27 noiembrie, cu incepere de la ora 18:30, partida urmand sa fie transmisa pe platforma FIBA TV.

Sala Sporturilor Constantin Jude din Timisoara a gazduit in aceasta seara confruntarea dintre nationalele feminine ale Romaniei si Ungariei, o partida care a contat pentru cea de-a doua fereastra din cadrul camapaniei FIBA Women’s EuroBasket 2023 Qualifiers. In prezenta unui public format in mare parte din copii si fanii locali iubitori de baschet, care au incercat de la primele actiuni sa impulsioneze nationala noastra pregatita de antrenorii Dan Calancea si Alina Serban, Acvilele au debutat cu mult trac in fata unei adversare solide, aspiranta la performante europene. De altfel, cu sase debutante la senioare in lot si cu o echipa foarte tanara, aflata in plina perioada de reconstructie, nationala noastra nu a reusit sa ridice probleme Ungariei, care a apasat pe acceleratie inca din primele secunde ale jocului si s-a distantat pana la 32-4 la finalul primului sfert iar la pauza mare a intrat la vestiare cu un avantaj confortabil, scor 56-14.

Partea a doua a partidei a fost ceva mai echilibrata, Acvilele intrand mult mai motivate pe teren si incercand din rasputeri sa faca fata tavalugului maghiar, dar diferenta s-a marit constant pana la final. In cele din urma, Romania a cedat cu scorul de 40-99, astfel ca Ungaria isi continua cu mari sanse cursa de calificare la turneul final continental.

Katy Armanu a terminat cu 9 puncte (3/5 de la distanță), fiind cea mai bună marcatoare a României, Alina Podar și Ana Vîrjoghe urmând-o cu câte 8 puncte.

Virag Kiss s-a remarcat cu 24 de puncte (7/11 din acțiune) și 9 recuperări, Reka Lelik (12 puncte, 5 pase decisive, 4 intercepții), Cyesha Goree (10 puncte, 12 recuperări) și Agnes Studer (10 puncte, 5 pase decisive) fiind celelalte jucătoare ale Ungariei în double figures.