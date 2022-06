PRIMA ACHIZIȚIE PENTRU CHINDIA

1 0

Modestas Vorobjovas (26 de ani), mijlocașul lituanian dat afară de UTA în luna mai, a semnat cu Chindia. Modestas Vorobjovas, fotbalist care a ajuns în fotbalul românesc în ianuarie 2021, și-a găsit angajament la o lună după despărțirea de UTA.

Lituanianul a semnat cu Chindia, transferul fiind confirmat de clubul dâmbovițean: „AFC Chindia Târgoviște anunță transferul lui Modestas Vorobjovas, jucător cu 22 de prezențe în naționala Lituaniei”. Om de bază la UTA în sezonul recent încheiat, cu 30 de meciuri în toate competițiile, Vorobjovas s-a plâns că UTA nu l-a anunțat că nu-i va prelungi contractul.

În mai, în ziua în care arădenii au comunicat despărțirea de Modestas și alți 4 jucători, Vorobjovas a criticat decizia clubului într-un dialog purtat pe rețelele de socializare cu un fan arădean:

„Am vrut să rămân, dar clubul nu m-a vrut. Oamenii au început să spună că am oferte mai bune sau că nu mai voiam să rămân în România, dar adevărul este că nici nu am fost anunțat. Am aflat de pe Facebook, la fel ca toată lumea. Este rușinos”.