Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în anul 2026, prin Casa Națională de Pensii Publice

„Mă bucur că am reușit să aprobăm în Guvern acordarea biletelor de tratament balnear. Pentru mulți pensionari este o nevoie reală: acces la recuperare, la tratamente pe care altfel nu și le-ar permite. Este un sprijin concret, care contează în viața de zi cu zi. Continuăm și anul acesta să susținem această măsură, cu grijă pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele,” a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Durata unei serii de tratament balnear este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear va fi de 12 zile. Pot solicita bilete pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, precum și beneficiarii prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii. De asemenea, soțul sau soția persoanei asigurate ori pensionare, care nu este asigurat/ă la sistemul public poate beneficia de bilet cu plata integrală.

Cel mult 15% din numărul total al biletelor va fi acordat, gratuit, beneficiarilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, precum şi persoanelor beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Peste 50.000 de bilete vor fi asigurate în unitățile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, iar restul în alte unități de profil, prin contracte încheiate potrivit legii.

Suma totală prevăzută în proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2026, este de 410.000.000 lei.