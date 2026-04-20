Marți, 21.04.2026, începe Recensământul General de Circulație Rutieră!

CNAIR prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN) va organiza și coordona etapele de realizare a Recensământului General de Circulație Rutieră, o acțiune de importanță strategică pentru planificarea și dezvoltarea infrastructurii de transport din România.

Acesta se desfășoară în conformitate cu prevederile Normativului AND 557/2025 – Instrucțiucțiuni pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice indicativ, care stabilește metodologia de înregistrare a datelor de trafic pe drumurile de interes național, județene și comunale.

Obiectivele principale ale recensământului sunt următoarele:

Determinarea intensității și compoziției traficului rutier (structurate pe categorii de vehicule);

Actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport;

Furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, întreținerea drumurilor și siguranța rutieră;

Actualizarea bazei de date a Modelelor de Transport.

Recensământul va fi realizat atât prin metode automate (utilizând sisteme automate de monitorizare), cât și prin metoda manuală, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel național. Potrivit Normativului AND 557/2025, perioadele de înregistrare sunt alese astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend și perioade de vârf turistic