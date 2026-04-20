APIA primește Cereri de plată pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 20 aprilie – 15 iulie, beneficiarii care au depus cereri de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” în cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019, 5/2020 și/sau 6/2021 și care și-au asumat angajamente în baza schemei, pot depune cereri de plată aferente anului 2026. De asemenea, formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse până la data de 15 iulie 2026, inclusiv.

În conformitate cu prevederile OMADR nr.102/30.03.2026 privind aprobarea formularului – tip de cerere 2026, cererile de plată pentru schema de ajutor de stat se depun la Centrele Judeţene APIA/Centrul Municipiului Bucureşti. Prin cererile de plată se poate solicita sprijinul aferent lucrărilor de întreținere/îngrijire și/sau pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole.În funcţie de tipul costurilor solicitate, la dosarul cererii de plată se vor atașa documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de întreținere/îngrijire specificate în capitolul V – ”Documente atașate cererii de plată” din Formularul – tip al cererii de plată pentru anul 2026.

Informaţii detaliate privind Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” se regăsesc postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro , la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr.

