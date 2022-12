Președintele PNL Moreni, săgeți aruncate spre foștii colegi din primărie

Fostul viceprimar Răzvan Bejan, în prezent președinte al Organizației PNL Moreni a prezentat un scurt bilanț al activițății sale în administrația publică locală dar a lansat și câteva critici pe adresa municipalității, vinovată în opinia sa pentru că în spitalul din municipiu computerul tomograf nu este utilizat de luni de zile.

„Pe perioada în care am fost viceprimar al Municipiului Moreni- a spus Răzvan Bejan, am atras pentru municipalitate, alături de colegi, un proiect cu finanțare 100% din fonduri europene, pentru anvelopare blocuri, proiect care cumulează o valoare de aproximativ 17 milioane de euro. Este un proiect de o importanță extraordinară, care va schimba fața Municipiului Moreni, deoarece sunt incluse blocurile din zona centrală. Deci toate locurile de acolo vor intra într-un amplu proiect de renovare și modernizare. Am avut un proiect care viza stații pentru colectare selectivă a gunoiului. Am dat atenție și locurilor de joacă pentru copii dar și unui obiectiv turistic. Am remarcat că avem o cazemată de pe timpul celui de al doilea război mondial și am adus-o le stadiul de a pitea fi vizitată. Un punct foarte important a fost acreditarea spitalului municipal, care a avut loc în perioada în care am fost viceprimar”.

Mai departe, fostul viceprimar a schimbat registrul, criticând municipalitatea pentru că nici la această dată nu este în funcțiune computerul tomograf de la spital:

„La spitalul din Moreni avem și un computer tomograf. Un astfel de aparat are o importanță covârșitoare. Acest computer tomograf de la Moreni stă de șase luni neutilizat. Pe de-o parte pacienții din Moreni ar fi beneficiat de un diagnostic corect, pe de altă parte i-ar scăpa de drumuri care în cel mai bun caz sunt la Târgoviște, nu în ultimul rând, am salva vieți. Știm că uneori lupta este la nivelul minutelor. Precizarea mea nu este pentru doctori sau conducerea spitalului, ci pentru autorități, cei care sunt factori de decizie. Aș vrea să știu când se pune în funcțiune acest computer tomograf? (…)Dacă vrem să investim în spital este foarte bine, dar să luăm în considerare că este un spital cu trasee vechi, cred că ar fi foarte bine să luăm în calcul nu doar modernizarea ci chiar construirea unui bloc operator nou sau a unei secții de primiri urgențe sau să îndrăznim să ne gândim la un spital nou”.