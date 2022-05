Președinte PNL Dâmbovița:”Se impune schimbarea legislației, astfel încât recuperarea prejudiciului să fie primordială”

0 0

Președintele PNL Dâmbovița, senatorul Virgil Guran, a avut o intervenție în ședința de plen axată pe unele deficiențe la legile Justiției, mai exact la procedurile care împiedică recuperarea prejudiciilor generate statului în urma actelor de corupție și celor asociate. Virgil Guran a scos în evidență faptul că pierderile sunt foarte mari pentru statul român care pierde de două ori: îi bagă la pușcărie pe vinovați dar ajunge să-i întrețină în închisori, fără să recupereze prejudiciul dar suportând și alte cheltuieli conexe.

“Observăm în ultimul timp în România multe sentințe în România și inculpați care pleacă din România, oameni cu foarte mulți bani, oameni care, așa cum prevede sentința, au greșit și trebuie să plătească. Din păcate, nu se recuperează banii aproape deloc. Este o greșeală în ceea ce privește elaborarea legilor la noi în justiție. Dacă ne-am axa, la infracțiunile care nu sunt cu violență, pe recuperarea prejudiciilor, cred că statul român ar avea mult mai mult de câștigat. Conform uzanțelor de acum, de regulă nu se recuperează nimic, de regulă societăți mari și de 20.000 de angajați dau faliment, oamenii își pierd serviciu, angajații trebuie să primească șomaj și astfel statul pierde de 2-3 ori. În perioada în care am fost parlamentar, am pledat, din păcate fără succes, pentru schimbarea legislației încât recuperarea prejudiciului să fie primordială. Cu ce suntem noi satisfăcuți că a existat un prejudiciu și nu am recuperat nimic, că o mare parte dintre cei vizați pleacă din țară, ei nu ispășesc pedeapsa, iar când își ispășesc pedeapsa statul mai cheltuie și cu ei în pușcărie, că firmele s-au închis, că statul plătește șomaj? Mă uit în construcții. În momentul de față nu are cine să construiască autostrăzi, mă refer la firme românești, pentru că toate care s-au ridicat au ajuns în împrejurări în care patronii au ajuns în pușcărie și firmele s-au închis. Vin tot felul de firme de afară, care niciodată nu și-au îndeplinit la timp contractul. Mă întreb oare doar firmele românești greșesc? N-am văzut nicio firmă mare să răspundă pentru ceva, în România. De când sunt în Parlament, am spus două lucruri referitor la justiție: un om răspunde penal, trece prin oprobriu și trebuie să treacă doar atunci când există o sentință definitivă și când a fost condamnat. Noi avem obiceiul să condamnăm oamenii înainte să fie condamnați de justiție. Avem exemple de oameni politici care erau la vârf și care au ieșit din politică pentru că au fost condamnați înainte să se dea o sentință, iar apoi sentința a dovedit nevinovăția. Este o trauma pentru acei oameni. Voi pleda în continuare pentru a schimba legislația și vă dau un exemplu, pentru că tot vedem oameni condamnați care fug în Grecia ori alții sunt prinși prin Bulgaria. Știți de ce fug acolo? Pentru că în Grecia legislația prevede că la sentințe sub 5 ani, plătești și ți se restrâng drepturile. Acolo se recuperează banii, care ajung în economie. Sper să avem curajul în Parlament să luăm măsuri concrete care să ajute societatea românească, să nu mergem pe prejudecăți”- a declarat președintele PNL Dâmbovița.