Oportunitate: Primăria Sălcioara a depus proiectul de alimentare  cu gaze naturale pe Programul „Anghel Saligny”

Primarul Valentin Pârvu consideră obținerea finanțării și realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale drept cea mai mare provocare din actualul mandat în fruntea administrației publice locale din comuna Sălcioara. Se alătură astfel colegilor primari din Dâmbovița, care apreciază Programul „Anghel Saligny” ca pe o oportunitate de finanțare a acestor proiecte costisitoare, mult peste posibilitățile destul de limitate ale bugetelor locale.

„Realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în întreaga comună este un vis mai vechi al meu, ca primar. Un proiect greu de înfăptuit, dacă este să luăm în calcul răspândirea satelor aflate în componența comunei, posibilitățile financiare ale administrației locale, lipsa unor oportunități de finanțare. Totuși, nu am renunțat. Am căutat soluții și am reușit să elaborăm proiectul. Am fost printre primele patru localități din județul Dâmbovița care au obținut aprobarea prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. Am semnat contractul, am făcut și concesiunea investiției. Apoi Fondul a fost desființat”- a spus primarul Valentin Pârvu.

Faptul că s-a pierdut sursa de finanțare, nu l-a descurajat! N-a renunțat nicio clipă la proiectul care va însemna un plus de confort și atractivitate pentru comuna Sălcioara. A fost reactualizată documentația tehnică și acest proiect de anvergură a fost depus pe Programul „Anghel Saligny”.

„Valoarea proiectului privind execuția rețelei de gaze naturale, în care sunt cuprinse toate cele nouă sate, este de 120 de miliarde de lei vechi. Vorbim despre o investiție enormă, ținând cont de distanțele mari dintre sate, dar nu disperăm. Mergem mai departe. Sperăm să obținem finanțare pe „Anghel Saligny” și să materializăm acest obiectiv de mare importanță pentru localitatea noastră.”

Profesionist cu mare experiență în administrația publică, a cântărit cu atenție toate variabilele pe care le presupune implementarea unui asemenea proiect. Astăzi prețul gazelor a urcat foarte mult dar nimeni nu poate contesta plusul de confort și de civilizație pe care îl poate aduce o asemenea investiție în comună. Primarul comunei Sălcioara, Valentin Pârvu, înțelege bine acest lucru și tocmai de aceea nu umblă cu jumătăți de măsură. Vrea rețea de gaze naturale în întreaga comună, apreciind că de această facilitate trebuie să beneficieze gospodăriile din toate cele nouă sate componente.