Liga a 5-a. Seria Sud. Etapa a 21-a, rezultate tehnice

Viitorul Cojasca – Colacu 6-3

Olimpia Mărcești – Viitorul Gheboaia 2-0

Viitorul Dobra – Spicul Jugureni 4-4

Sportul Mogoșani – Corbii Mari 3-2

FC Lungulețu – Dinamo Odaia Turcului 5-1

Știința Finta – Luceafărul Bolovani 3-0

Dentaș Tărtășești – Voința Crețu 0-2

Flacăra Zăvoiu – Luceafărul Poiana 3-0

1 CS Viitorul Cojasca 21 17 2 2 87 23 53p

2 ACS Vointa Cretu 21 15 2 4 66 31 47p

3 FC Lunguletu 21 15 1 5 87 36 46p

4 AS FC Dentas Tartasesti 21 11 3 7 68 38 36p

5 ACS Dinamo Odaia Turcului 21 11 2 8 53 52 35p

6 AS Flacara Zavoiu 21 11 4 6 67 45 34p

7 AS Spicul Jugureni 21 9 6 6 52 42 33p

8 AFC Viitorul Dobra 21 8 3 10 61 71 27p

9 FC Viitorul Gheboaia 21 8 3 10 47 57 27p

10 FC Ravens Corbii Mari 21 8 2 11 51 55 26p

11 AS Sportul Mogosani 21 8 2 11 36 67 26p

12 AFC Stiinta Finta 21 8 0 13 38 47 24p

13 AFC Olimpia Marcesti 21 8 0 13 30 53 24p

14 FC Luceafarul Bolovani 21 6 3 12 43 59 21p

15 FC Steagul Rosu Colacu 21 4 1 16 26 81 13p

16 AS Luceafarul Poiana 21 4 0 17 22 77 6p

*AS Luceafarul Poiana penalizare 3 puncte – decizie CDE nr 472/2023 **AS Flacara Zavoiu penalizare 3 puncte – decizie CDE nr 504/2023 ***AS Luceafarul Poiana penalizare 3 puncte – decizie CDE nr 696/2023.