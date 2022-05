ÎNCĂ UN REZULTAT NOTABIL PENTRU CĂTĂLIN AMUZA

1 0

Prezentare de excepție pentru atletul Cătălin Amuza la Campionatul Național de Semimaraton – București OMV Petrom 2022. La competiția găzduită de capitala României, duminică, 8 mai, sportivul clubului nostru s-a clasat pe primul loc la categoria M40, după ce a avut parte de o evoluție la înălțime pe toată durata cursei de 21 de kilometri. Pentru Cătălin, locul I la OMV Petrom Bucharest Half Marathon reprezintă prima clasare pe podium obținută la un concurs de semimaraton. La Open, sportivul nostru a terminat pe locul 48.

De asemenea, la sfârșitul lunii aprilie, tot la categoria M40, atletul legitimat la CS Târgoviște a devenit vicecampion al României la Campionatul Național de cros (distanță 8 km), desfășurat în Pădurea “Trivale” din Pitești.

Podiumurile obținute în intervalul scurt de timp l-au mulțumit din plin pe atletul veteran. “Aceste rezultate mă onorează foarte mult. Am muncit și am tras din greu în ultima perioadă pentru a mă prezenta cât mai bine la aceste concursuri. Cursele au fost extrem de grele, dar pot spune că m-am autodepășit. Am putut ajunge la astfel de rezultate și cu ajutorul colegilor mei, atât de la CS Târgoviște, cât și celor de Serviciul de Acțiuni Speciale, acolo unde am locul de muncă. Pe această cale, mulțumesc conducerii Clubului Sportiv, dar și colegilor mei de serviciu care mă sprijină în tot ce fac. Aceste podiumuri le dedic lor, dar și familiei mele care mă sprijină necondiționat”, a precizat Cătălin Amuza pentru ww.cstargoviste.ro