ILIE POENARU SE GÂNDEȘTE LA SUPERLIGĂ

Ilie Poenaru, noul antrenor de la Chindia Târgoviște, a spus la Execuții Matinale despre planurile sale la Chindia Târgoviște.

“După discuția pe care am avut-o cu acționarul și cu președintele Marius Pavel, asta îmi spunea și el că asta a fost decizia de a mă aduce pe mine, ci nu pe celălalt contracandidat, să zicem, că eu, unde am fost la Liga a 2-a, am reușit să construiesc și să fac și performanță. Bineînțeles, lucrurile sunt total diferite, pentru că acolo unde am fost, aveam deja un lot de jucători, am adaptat și am mai adus, doar am completat, să zicem, posturi, ce mai aveam nevoie. Aici este o altă situație, în sensul că trebuie să o luăm de la zero, trebuie să evaluăm, că după cum bine știi și nu mai intrăm în detalii, dar echipa s-a salvat de la retrogradare și trebuie să ne reorganizăm din nou și, bineînțeles, să construim o echipă. Asta este ceea ce mi-a convenit, și ne dorim să revenim cât mai repede în Prima Ligă, dar președintele vrea să o facem cu pași mici, să o luăm ușor, step-by-step, pentru că încă nu suntem pregătiți pentru a reveni acolo.”

Ilie Poenaru este noul tehnician al celor de la Chindia Târgoviște. Acesta a fost prezentat de club cu un videoclip pe pagina oficială în care semnează contractul pe un birou amplasat chiar pe gazon.

Ca antrenor, Poenaru a mai pregătit echipe precum FC Voluntari, Academica Clinceni, Gaz Metan, UTA Arad sau Concordia Chiajna, cele mai mari performanțe reușindu-le la Clinceni, acolo unde a calificat echipa în play-off-ul Ligii 1.