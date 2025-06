ILIE POENARU A VENIT CU GÂNDURI MARI LA TÂRGOVIȘTE

Ilie Poenaru sau „Poe”, așa cum l-a numit noul președinte-acționar de la Chindia Târgoviște în discursul său, a fost prezentat ca noul antrenor principal al echipei. Marius Pavel a avut câteva motive bine întemeiate pentru care a ales un antrenor precum fostul tehnician de la Academica Clinceni și FC Voluntari, scrie fanatik.ro.

Marius Pavel, director la Barca Academy România, mai nou președinte-acționar la Chindia, a anunțat în urmă cu câteva zile că luni, 16 iunie, va fi prezentat noul antrenor al echipei din Târgoviște. După ce ruta Ovidiu Burcă a picat, fostul tehnician al lui Dinamo fiind pus pe banca lui Sepsi, Chindia s-a reorientat.

După mai multe opinii cerute diverșilor oameni din fotbal și după o analiză bine pusă la punct, Marius Pavel s-a decis ca Ilie Poenaru să fie cel ce va încerca promovarea în SuperLiga României în sezonul viitor: „Am încercat să vă surprind plăcut, aducând în fața dumneavoastră un antrenor mai experimentat decât numele vehiculate până acum. Am reușit parțial, pentru că aseară vestea s-a propagat rapid. Eu și Poe am discutat destul de frecvent, însă de la începutul lunii mai am fost în permanență în contact. Decizia am luat-o la sfârșitul săptămânii trecute, mai exact vineri. L-am sunat pe Poe, ne-am întâlnit, l-am anunțat că el va fi noul antrenor al clubului nostru, al echipei Chindia Târgoviște.

Argumentele care au stat la baza deciziei mele au fost următoarele: CV-ul, experiența, părerea unor specialiști din fotbal, președinți de club, oameni care au fost în contact în trecut cu candidații pe care i-am avut. Am recepționat de la aceștia un feedback, iar toate aceste aspecte m-au condus în a-l alege pe Poe”, a spus Marius Pavel, citat de liga2.ro.

Târgoviștenii au fost la un pas de retrogradarea în Liga a 3-a, însă au reușit să se impună în dubla manșa împotriva CSC Dumbrăvița, în barajul pentru menținerea în al doilea eșalon valoric al României.

„Este o onoare pentru mine să antrenez un club de tradiție, așa cum este Chindia Târgoviște. Știu ce înseamnă tradiția unui club, pentru că am mai fost în această situație, și, bineînțeles, cu o istorie și cu un public care iubește fotbalul.

În meciurile în care am jucat împotriva Chindiei am văzut un public care iubește fotbalul și știe ce vrea. Am rămas foarte plăcut surprins de susținerea pe care o au față de această echipă.

Am văzut și la aceste două meciuri de baraj că lumea a venit și a încurajat pe tot parcursul meciurilor echipa și asta este foarte important. Este foarte important pentru noi, ca și echipă, ca și club, ca și conducere, ca suporterii să fie al 12-lea jucător, așa cum se spune în fotbal.

În altă ordine de idei, aș vrea să mulțumesc conducerii pentru această oportunitate și pentru șansa pe care mi-a dat-o, de a antrena această echipă. Nu am venit să facem nu știu ce mari promisiuni. Am venit să muncim, am venit să creăm o echipă competitivă, care să joace un fotbal bun.

Ne dorim să câștigăm fiecare meci în parte, să jucăm de la egal la egal cu orice adversar, iar pentru asta bineînțeles că este datoria noastră, ca staff, să implementăm această mentalitate de învingător jucătorilor și să îi facem să creadă în potențialul lor și să își dorească tot timpul să performeze”, a spus și Ilie Poenaru.