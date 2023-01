GALA SPORTULUI ROMÂNESC 2022, ORGANIZATĂ APROAPE DE FINELE LUNII IANUARIE

Ministerul Sportului a anunțat, astăzi, că organizează „Gala Sportivul Anului”, un eveniment de anvergură prin care vor fi celebrate rezultatele deosebite ale sportivilor români de pe parcursul anului 2022. Nominalizările de la cele 14 categorii includ sportivi care au dus tricolorul pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor mondiale.

Astfel, prima ediție a „Galei Sportivul Anului” va avea loc in data de 26 ianuarie, la Opera Națională București, cu participarea unor nume sonore, atât din sport, cât și din alte domenii, precum și a oficialilor de cel mai înalt nivel.

„Noul an vine cu noi obiective importante și ne dorim ca rezultatele de excepție de anul trecut să deschidă calea pentru unele la fel de bune în 2023. De aceea, vrem ca 2023 să ia startul cu o recunoaștere a meritelor deosebite ale sportivilor români de pe tot parcursul anului trecut, cel mai bun an al sportului românesc din ultimele decenii. Această realitate, care ne-a adus atâta bucurie tuturor, are în spate munca, sacrificiile, eforturile și devotamentul unor oameni care merită aprecierea și recunoștința noastră. Este momentul lor. Să le fim alături și să-i onorăm!”, a declarat Eduard Novak, ministrul Sportului.

Ministerul Sportului își propune ca acest eveniment să aducă cinste campionilor români și să devină o tradiție, sub umbrela diversității, echității, a proiectelor de țară pentru viitor, a unei Românii sănătoase, se arată in comunicatul de presă.

În cadrul evenimentului, vor fi acordate trofee la 14 categorii, pe baza rezultatelor obținute de sportivi pe parcursul anului 2022. Selecțiile la cele 14 categorii și desemnarea câștigătorilor sunt realizate de partenerul Ministerului Sportului la acest eveniment, Asociația Presei Sportive din România, care numără aproape 300 de membri. Câștigătorii vor fi anunțați la evenimentul care va avea loc in data de 26 ianuarie iar printre nominalizati se numără și campioanele en-titre ale baschetului românesc, echipele ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe și U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, cu rezultate deosebite si in competitiile europene intercluburi (play-off in EuroCup Women si respectiv sferturi de finala in Basketball Champions League).

Dar iată nominalizările la cele 14 categorii:

Sportivul Anului: David Popovici (înot), Cătălin Chirilă (canoe), Constantin Popovici (sărituri în apă);

Sportiva Anului: Simona Radiș (canotaj), Loredana Toma (haltere), Bianca Ghelber (atletism);

Antrenorul Anului: Antonio Colamonici (canotaj), Adrian Rădulescu (natație), Dan Petrescu (fotbal);

Antrenoarea Anului: Mihaela Melinte (atletism), Iulia Becheru (înot), Mihaela Lăcătuș (box);

Sportivul anului în sport paralimpic: Alexandru Bologa (judo nevăzători), Eugen Pătru (paratir arc olimpic), Robert Tămîrjan (paratriathlon).

Sportiva anului în sport paralimpic: Camelia Ciripan (tenis de masă), Elena Topliceanu (paratir cu arcul), Ioana Țepelea (tenis de masă);

Evenimentul anului în sport / Cea mai bună organizare a unei competiții internaționale în România: Campionatele Europene de înot juniori (Otopeni), Campionatul European U 21 tenis de masă (Cluj-Napoca), Campionatele Europene de lupte U 17 (București);

Echipa anului – sporturi de echipă masculin: CFR Cluj (fotbal), U-Banca Transilvania Cluj-Napoca (baschet), Dinamo București (handbal);

Echipa anului – sporturi de echipă feminin: Rapid București (handbal feminin), ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe (baschet feminin), CSM Volei Alba Blaj (volei feminin);

Echipa anului – sporturi individuale masculin: Marius Cosmiuc și Sergiu Bejan (canotaj – Barca de duble rame), Darius Movileanu si Eduard Ionescu (tenis de masă), Ștafeta înot 100 m liber (juniori);

Echipa anului – sporturi individuale feminin: Simona Radiș și Ancuța Bodnar (canotaj – Barca de dublu vâsle feminin), Barca de 8+1 feminin (canotaj), Denisa Tîlvescu și Ioana Vrînceanu (Barca de dublu rame);

Premiul special al Ministerului Sportului / Legenda sportului: persoana care va primi trofeul va fi anunțată la Gală;

Tinere talente feminin: Elena Zaharia (tenis de masă), Amalia Niță (box), Bianca Costea (înot).

Tinere talente masculin: Andrei Istrate (tenis de masă), Vlad Stancu (înot), Mihai Denis (lupte).

Evenimentul se aliniază viziunii propuse prin Strategia Națională pentru Sport, documentul cadru care stabilește o direcție clară de dezvoltare și care poziționează sportul ca prioritate națională. Gala Sportivul Anului celebrează nu doar excelența în înalta performanță, ci și sportul ca pilon strategic de dezvoltare pentru o societate sănătoasă.

Gala Sportivul Anului va putea fi urmărită live pe TVR Info, dar și pe paginile de Facebook Ministerul Sportului și Gala Sportivul Anului.

Evenimentul este posibil datorită sprijinului unor parteneri instituționali precum Ministerul Culturii, Opera Națională București și Asociația Presei Sportive din România.

Partenerii media asociați până în prezent evenimentului sunt: Televiziunea Română, AGERPRES, Radio România Actualități, Radio România București FM, ProSport, Adevărul.