FLORIN TĂNASE, ÎN CONFLICT CU GIGI BECALI

Găeșteanul Florin Tănase (30 de ani), omul de bază la FCSB și cel mai apropiat jucător din lot de patronul Gigi Becali, a intrat din nou în gura finanțatorului. Pentru că a îndrăznit să vorbească despre viitorul său la campioana României, anunțându-și dorința de a pleca în străinătate, „Tase” a fost luat în colimator de cel pe care el îl numea „Alex Ferguson”, scrie gândul.ro.

Gigi Becali a ieșit public cu un ultimatum pentru fotbalistul său – are termen să se decidă în privința viitorului!

Patronul „roș-albaștrilor” a oferit detalii despre discuțiile avute cu Florin Tănase:

„Cu Tănase vorbeam când m-ați sunat. I-am spus că mai are un an contract. I-am spus «Bă, dacă vrei să pleci, spune, ca eu să știu! Într-o lună de zile spune, ca să aduc altul în loc». I-am zis «Tu nu mai ai un an contract. Tu poți pleca oricând vrei. Cu alte cuvinte, contractul tău expiră când vrei tu, doar să-mi spui înainte». Am convenție cu el, să plece când vrea”, a afirmat patronul FCSB la DigiSport.

Gigi Becali a vorbit și despre partea financiară, arătând cât de darnic a fost cu Florin Tănase:

„A luat un milion de euro. Dacă are performanță – și, probabil, o să o avem mai mare anul ăsta – ia tot așa. Îi dă cineva lui Tănase un milion de euro? Normal că n-ar pleca, el n-ar pleca nici pentru 1,3 milioane de euro, nu? Anul trecut a luat un milion, grupă de Europa League. Anul ăsta nu mai are bonus de titlu, doar de Europa. Sau poate are. Știu că anul ăsta s-ar putea să aibă un alt contract. Anul trecut, venind liber, a primit mai mulți bani la premiere. Anul ăsta e al doilea an. Dar tot acolo va lua, spre 7-8 sute de mii de euro bate”.

Totuși, Florin Tănase nu pare încântat să mai stea un sezon în România. „Șeptarul” de la FCSB nu exclude o eventuală plecare și spune că și-ar dori să evolueze tot în zona Golfului.

„Normal. Dacă va veni o ofertă foarte bună, nu pot să o refuz”, a răspuns „Tase” la o întrebare referitoare la o eventuală propunere de transfer. În sezonul recent încheiat, Florin Tănase a disputat 41 de meciuri, marcând 5 goluri și oferind tot atâtea pase decisive.

Bonusurile financiare primite de la Gigi Becali l-au transformat în cel mai bine plătit fotbalist din lotul FCSB: 360.000 de euro salariu net, 300.000 de euro pentru parcursul european, 200.000 pentru titlu și 150.000 pentru prestațiile individuale, potrivit gsp.ro.