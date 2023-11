FĂRĂ BANI, DAR CU SPIRIT. CONSTANTIN SCHUMACHER ȘI-A LĂUDAT ELEVII PENTRU SUCCESUL DE LA TÂRGOVIȘTE

Constantin Schumacher a avut un discurs echilibrat la final. I-a lăudat pe jucători pentru faptul că au tratat meciul cu foarte mare atenție, dar a punctat și că adversarii au pus presiune mare, aspect care din fața televizorului nu prea s-a văzut, iar atacurile formației lui Vasile Miriuță au fost previzibile și lente.

”Felicit, în primul rând, echipa mea, care s-a dăruit și a avut o atitudine exemplară. Îmi felicit stafful și oamenii care ne susțin, chiar dacă acum avem ceva probleme. Le vom rezolva cât de curând.

Am avut de suferit în acest meci pentru că am jucat cu o echipă bună, știam că o să ne pună probleme, dar am stat foarte bine în teren și am și marcat. Sunt bucuros pentru această victorie. Asta ne ține în viață, unitatea. Oamenii care sunt lângă noi ne susțin cum pot ei și sunt bucuros de acest lucru. Jucătorii nu resimt nimic pentru că suntem o echipă și am demonstrat asta.

(N.r. – Despre golul doi) M-am bucurat, am văzut că venise din spatele liniei, dar cred că a fost o decizie corectă. Până la urmă aveam 1-0 și nu cred că adversarul ne-a pus foarte multe probleme, chiar dacă e o echipă bună care trage la promovare”, a spus Constantin Schumacher, conform Digi Sport.

Conform lui Constantin Schumacher, în acest moment întârzierile salariale sunt de numai nouă zile, iar antrenorul are încredere că situația se va rezolva, iar jucătorii și stafful condus de el își vor primi remunerațiile.

”Noi suntem doar cu nouă zile întârziere la salariu, sigur se va rezolva acest lucru, iar jucătorii au înțeles asta. Unitatea, asta ne ajută să avem aceste rezultate”, a mai spus Constantin Schumacher.