Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

EL ESTE NOUL REPREZENTANT AL LIGII A II- A ÎN CADRUL FRF

By: Mihai ROŞOIU

Date:

Zilele trecute a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a cluburilor participante în Liga 2 Casa Pariurilor.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-a aflat alegerea unui reprezentant al cluburilor din eșalonul secund în cadrul Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal.

Ca urmare a votului exprimat de reprezentanții cluburilor din Liga 2 Casa Pariurilor, Bogdan Bălănescu, președintele FC Voluntari, îl va înlocui pe Marius Burcă, Metaloglobus București, în Comitetul Executiv. I se alătură lui Cristian Tănase (Concordia Chiajna) în rândul reprezentanților din divizia secundă.

Bogdan Bălănescu a mai făcut parte din Comitetul Executiv al FRF în calitate de reprezentant al cluburilor din Liga 1 în perioada septembrie 2019 – octombrie 2020, când activa la Dinamo București.

Articolul precedent
TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF A AJUNS SĂ ANTRENEZE ÎN SUDAN
Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

ILIE POENARU NU E SUPĂRAT DUPĂ EȘECUL DE LA HUNEDOARA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
După meci, Ilie Poenaru s-a declarat mulțumit de jocul...

TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF A AJUNS SĂ ANTRENEZE ÎN SUDAN

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a bătut palma cu...

SCHIMBĂRI DE ULTIM MOMENT ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei...

În scenarii mai pesimiste, inflația ar putea urca la 9%

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Consiliul BNR s-a conformat așteptărilor și  a păstrat la...

News

În scenarii mai pesimiste, inflația ar putea urca la 9%

Social 0
Consiliul BNR s-a conformat așteptărilor și  a păstrat la...

Transformări radicale la Grădinița cu program prelungit nr. 3 Târgoviște!

Social 0
Au fost finalizate  lucrările prevăzute în cadrul proiectului  ”Creșterea...

ALERTĂ DE INCENDII DE VEGETAȚIE 

Social 0
În contextul secetei prelungite și al lipsei precipitațiilor în...

© 2023 Ziarul Dâmbovița