EL ESTE NOUL REPREZENTANT AL LIGII A II- A ÎN CADRUL FRF

Zilele trecute a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a cluburilor participante în Liga 2 Casa Pariurilor.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-a aflat alegerea unui reprezentant al cluburilor din eșalonul secund în cadrul Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal.

Ca urmare a votului exprimat de reprezentanții cluburilor din Liga 2 Casa Pariurilor, Bogdan Bălănescu, președintele FC Voluntari, îl va înlocui pe Marius Burcă, Metaloglobus București, în Comitetul Executiv. I se alătură lui Cristian Tănase (Concordia Chiajna) în rândul reprezentanților din divizia secundă.

Bogdan Bălănescu a mai făcut parte din Comitetul Executiv al FRF în calitate de reprezentant al cluburilor din Liga 1 în perioada septembrie 2019 – octombrie 2020, când activa la Dinamo București.