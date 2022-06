Echipamente digitale de ultimă oră în dotarea școlilor din Sălcioara

1 0

Bucurie mare în prag de vacanță, pentru cei peste două sute de elevi ai școlilor din comuna Sălcioara, care au intrat în posesia tabletelor achiziționate în baza unui proiect cu fonduri europene nerambursabile, inițiat și implementat de administrația publică locală, primar Valentin Pârvu. Trebuie spus că proiectul a fost demarat în anul 2020 și a primit răspunsul pozitiv de finanțare în 2021, în condițiile în care Sălcioara a fost singura comună din județul Dâmbovița care a reușit să obțină o asemenea finanțare.

Și achiziționarea tabletelor a reprezentat numai una dintre componente! Sălile de clasă au fost echipate cu laptopuri, table digitale interactive și sisteme wireless de conectare facilă la internet.

„Prin materializarea acestui proiect, suntem convinși că vom reuși să contribuim la dezvoltarea învățământului local, la stimularea și capacitarea elevilor în activitățile educaționale. Nu ne vom opri aici. Intenția noastră este aceea de a dota școlile din Sălcioara cu absolut tot ceea ce este necesar în exercitarea actului educațional”, ne-a precizat primarul Valentin Pârvu.

Prin proiectul ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar”, au fost cumpărate în total 206 tablete, 20 de laptopuri pentru cadrele didactice și au fost instalate table digitale interactive, videoproiectoare, rutere wireless în fiecare clasă. Totodată, în dotarea instituțiilor de învățământ au intrat și sisteme de calcul de tip all in one. Valoarea acestui proiect cu fonduri nerambursabile a fost de 500.000 de lei.