Echipa Under 14 a CSȘ Târgoviște, pregătită de antrenorul Ovidiu Parnia, a obținut o performanță remarcabilă, reușind să se califice din nou la Turneul Final al Campionatului Național de Baschet

By: Roxana - Ionela Botea

Calificarea echipei reprezintă rezultatul unui efort susținut și al unei munci constante, caracterizate prin ambiție, determinare și pasiune pentru baschet. Jucătorii și antrenorii au demonstrat curaj și spirit de echipă, punând bazele unei performanțe notabile pentru clubul târgoviștean.

Mesajul clubului

Clubul felicită echipa Under 14 și staff-ul tehnic pentru efortul depus și le transmite succes în faza finală a campionatului:

„Mult succes în faza finală – suntem alături de voi!”

Această calificare confirmă încă o dată calitatea programului de dezvoltare a tinerelor talente la CSȘ Târgoviște și implicarea clubului în susținerea baschetului juvenil din România.

Roxana - Ionela Botea
