DIEGO LONGO NU E DEZAMĂGIT DE REMIZA CHINDIEI

Trupa din Târgoviște nu mai depinde însă de ea pentru accederea în primele șase la finalul primei părți a sezonului, cum s-ar fi întâmplat în cazul unei victorii cu Concordia.

”Meciul nu s-a terminat cum am vrut, cum l-am pregătit. Se întâmplă în fotbal, nu mereu, dar se întâmplă. Nu putem să considerăm rezultatul de astăzi drept o frustrare. Știm cum a fost, ce am găsit, suntem condiționați un pic de situația noastră. Am avut penalty la 1-0, am ratat, apoi de la 2 metri n-am băgat mingea în poartă. Trebuie să luăm ce este pozitiv. Echipa a făcut două meciuri bune. Astăzi am avut un adversar peste noi. Din ianuarie trebuie să continuăm munca noastră. Suntem aproape, două puncte de play-off, nu e nicio problemă. Ne-am retras pentru că este starea aceasta de nesiguranță, de presiune. Trebuie să acceptăm și să încercăm să fim mai buni”, a vorbit Longo.

Atacantul Robert Moldoveanu a trimis în fața porții la autogolul lui Daniel Dumbravă, golul prin care Chindia a deschis scorul în fața Concordiei. Ar fi putut înscrie în minutul 71 și tranșa în mare parte meciul, când a executat penalty, dar Denis Oncescu a ghicit colțul în care a tras cu forță și a respins în lateral.

Moldoveanu a mai punctat în acest sezon cu Steaua, CFC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSC Reșița (două), Progresul Spartac și CS Tunari. Vârful a transformat însă un singur penalty din trei, toate executate la fel, cu Steaua, Argeș și Chiajna, în dreapta portarului.

”Moldoveanu e cel care execută mai bine penalty-urile. Nu poți să îl acuzi de ratare. Cu 20 de minute înainte era erou? Dacă marca, se termina meciul… (despre Ante Zivkovic) Eu știu că jucătorii mai tehnici execută penalty-uri… În plus, Ante mi s-a părut și obosit”, a comentat Diego Longo citat de liga2.prosport.ro.