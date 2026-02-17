Denisa Predică, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Târgoviște,a încheiat pe locul 8 în proba de 60 metri plat la întrecerile Cupei României la atletism pentru seniori

În perioada 14-15 februarie, au avut loc întrecerile Cupei României la atletism pentru seniori, una dintre cele mai importante competiții indoor ale sezonului, care a reunit la start sportivi valoroși din întreaga țară.

Printre participanți s-a aflat și Denisa Predică, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Târgoviște. Atletă cu o evoluție constant ascendentă, Denisa a avut o comportare foarte bună și a încheiat competiția pe locul 8 în proba de 60 metri plat, rezultat care o plasează între cele mai bune opt sportive din România în această probă de viteză.

Performanța obținută confirmă progresul realizat în ultima perioadă și munca depusă la antrenamente sub coordonarea antrenoarei Desdemona Banu Ionescu.

„Ca antrenor nu pot fi decât mândră și recunoscătoare pentru implicarea și seriozitatea Denisei. În spatele acestor secunde de concurs au stat ore nesfârșite de muncă, disciplină și sacrificii”, a declarat Desdemona Banu Ionescu, antrenorul secției de atletism de la CS Târgoviște.

Rezultatul obținut la această ediție a Cupei României reprezintă un nou pas important în parcursul sportivei și o confirmare a potențialului său în probele de sprint.

Felicitări pentru performanță și mult succes în competițiile următoare!