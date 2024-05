DÂMBOVIȚEANUL OCTAVIAN POPESCU SE OPEREAZĂ

Universitatea Craiova – FCSB 2-0. Octavian Popescu (21 de ani), jucătorul oaspeților, a oferit o declarație neașteptată la finalul partidei de pe „Oblemenco”. Mijlocașul a fost înlocuit în minutul 76 de Eduard Radaslavescu (19 ani) și a anunțat ce va urma pentru el în următoarea perioadă. Popescu a explicat faptul că echipa sa își propusese să termine play-off-ul neînvinsă, dar a făcut și un anunț surprinzător. El a precizat că a avut o mică accidentare în ultimul an la gleznă și va trebui să se opereze, astfel va lipsi aproape două luni de pe teren.

„A fost un meci bun, din păcate l-am pierdut. Aveam un plan să nu pierdem niciun meci în play-off, din păcate a venit și înfrângerea. La finalizare am avut o fază pe care am tratat-o superficial. Cred că tot meciul am fost în jumătatea lor, am făcut presing, dar au fost mai buni la finalizare.Eu în ultimul an am jucat cu o problemă la gleznă, trebuie să fac o operație. Va dura recuperarea o lună jumătate, maximum două. Nu sunt în pericol să ratez preliminariile din cupele europene. La meciul cu CFR cred că o să fie un spectacol cum nu s-a mai văzut în ultimii ani în România. Suntem serioși, nu ne vopsim în cap!”, a declarat Popescu, fotbalist născut la Nucet.