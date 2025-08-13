Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

DÂMBOVIȚEANUL FLORIN TĂNASE SUNĂ ADUNAREA

By: Mihai ROŞOIU

Date:

FCSB a înregistrat un nou eșec în SuperLiga, al treilea din acest sezon, după 0-1 cu Unirea Slobozia, pe Stadionul Steaua.

Florin Tănase (30 de ani) a fost integralist și a fost utilizat ca vârf de atac în prima parte a meciului. Din păcate pentru echipa sa, internaționalul român nu a ieșit cu nimic în evidență. Dimpotrivă, a acumulat un cartonaș galben în minutul 76, după ce și-a lovit un adverdar în genunchi.

Chiar și Gigi Becali (67 de ani) a remarcat, la final, într-o intervenție telefonică în direct, găzduită de emisiunea Fotbal Club, că se aștepta de la el ca să rezolve meciul.

La rândul său, găeșteanul Tănase a vorbit despre criza pe care o traversează echipa sa și a făcut un apel către întreg vestiarul.

”Așa se întâmplă când nu joci ceea ce trebuie din primul minut până în minutul 90. Astăzi (n.r. duminică) adversarul a câștigat cu puțină șansă. Am avut câteva ocazii de a marca, portarul lor a fost într-o formă foarte bună. A fost iar un meci în care nu ne-a ieșit mai nimic. Iar ei au ajuns o dată la poartă și au marcat”, a spus Tănase pentru digisport.ro.

Articolul precedent
SORANA CÎRSTEA A PĂRĂSIT CONCURSUL DE DUBLU LA CINCINNATI
Articolul următor
 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune
Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie...

SORANA CÎRSTEA A PĂRĂSIT CONCURSUL DE DUBLU LA CINCINNATI

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în...

CUM A FOST PRIMA ETAPĂ DIN LIGA A II-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
2 portari născuți în 2008 au debutat ca titulari în...

CUM A AJUNS CHINDIA ÎN TURUL 3 AL CUPEI ROMÂNIEI

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Fără victorie în campionat, Chindia Târgoviște a reușit un succes...

News

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Social 0
Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie...

Școala nr. 2 Titu -Târg nu se va închide!

Social 0
Laurențiu Costache, primarul Orașului Titu, demontează cu argumente informațiile...

Au început lucrări noi de anvelopare termică a blocurilor din Târgoviște!

Social 0
În cadrul Programului Primăriei Târgoviște, au început lucrările de...

© 2023 Ziarul Dâmbovița