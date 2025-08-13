DÂMBOVIȚEANUL FLORIN TĂNASE SUNĂ ADUNAREA

FCSB a înregistrat un nou eșec în SuperLiga, al treilea din acest sezon, după 0-1 cu Unirea Slobozia, pe Stadionul Steaua.

Florin Tănase (30 de ani) a fost integralist și a fost utilizat ca vârf de atac în prima parte a meciului. Din păcate pentru echipa sa, internaționalul român nu a ieșit cu nimic în evidență. Dimpotrivă, a acumulat un cartonaș galben în minutul 76, după ce și-a lovit un adverdar în genunchi.

Chiar și Gigi Becali (67 de ani) a remarcat, la final, într-o intervenție telefonică în direct, găzduită de emisiunea Fotbal Club, că se aștepta de la el ca să rezolve meciul.

La rândul său, găeșteanul Tănase a vorbit despre criza pe care o traversează echipa sa și a făcut un apel către întreg vestiarul.

”Așa se întâmplă când nu joci ceea ce trebuie din primul minut până în minutul 90. Astăzi (n.r. duminică) adversarul a câștigat cu puțină șansă. Am avut câteva ocazii de a marca, portarul lor a fost într-o formă foarte bună. A fost iar un meci în care nu ne-a ieșit mai nimic. Iar ei au ajuns o dată la poartă și au marcat”, a spus Tănase pentru digisport.ro.