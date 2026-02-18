CSU Târgoviște va întâlni echipa Politehnica Iași într-un meci cu miză mare în Divizia A de handbal masculin, pe 21 februarie 2026, de la ora 17:00.

Băieții pregătiți intens sub coordonarea antrenorilor sunt gata să ofere energie, determinare și spectacol pe teren, iar fiecare moment al jocului va conta. Fiecare pas, fiecare minge și fiecare apărare pot face diferența în lupta pentru victorie.

„Avem nevoie de susținerea suporterilor noștri. Tribuna trebuie să devină fortăreața noastră, iar atmosfera să ne împingă de la spate”, spun jucătorii CSU Târgoviște.

Evenimentul promite spectacol, emoție și fair-play, iar suporterii sunt invitați să fie alături de echipă până la ultimul fluier, să transforme meciul într-o experiență memorabilă și să susțină fiecare atac, fiecare apărare și fiecare gol.

Luptă, pasiune și energie – așa se scriu victoriile în handbal!