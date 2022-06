CSM TÂRGOVIȘTE ÎȘI VA AFLA ADVERSARA DIN CHAMPIONS LEAGUR ABIA ÎN TOAMNĂ

Echipa feminina de baschet 3×3 a Romaniei va fi prezenta la startul celui de-al treilea turneu din cadrul circuitului mondial FIBA 3×3 Womens Series, Acvilele urmand sa evolueze in localitatea mongoleza Ulaanbaatar intr-o formula noua. Astfel, in perioada 1-2 iulie, Romania va fi reprezentata in Mongolia de o echipa tricolora […]