CSM CSU Târgoviște se pregătește pentru un nou test de foc în acest sezon,va juca pe 20 februarie, la ora 19:30, în semifinalele Final 4 al Cupei României

By: Roxana - Ionela Botea

CSM CSU Târgoviște se pregătește pentru un nou test de foc în acest sezon. Echipa de baschet feminin va juca pe 20 februarie, la ora 19:30, în semifinalele Final 4 al Cupei României, la Sighetu Marmației.

Adversara echipei târgoviștene este FCC Baschet UAV Arad, o formație puternică, cu experiență și jucătoare capabile să pună probleme în fiecare fază a jocului.

Echipa târgovișteană: determinare și unitate

Fetele noastre au demonstrat de-a lungul sezonului că posedă caracter, determinare și unitate. Ele au trecut peste momente dificile și și-au arătat forța în meciurile decisive, iar acum se află în fața unei noi provocări care poate deschide drumul spre marele trofeu.

Sprijinul fanilor contează

Clubul face apel la suporteri să fie alături de echipă: fiecare mesaj, distribuire sau gând bun poate contribui la moralul jucătoarelor și la energia din teren.

„Pe 20 februarie, la 19:30, susținem împreună CSM CSU Târgoviște în drumul spre finală. Clubul tău! Orașul tău!”

Meciul promite spectacol și tensiune, iar echipa târgovișteană este pregătită să lupte pentru fiecare posesie și să-și facă loc în marea finală a Cupei României

