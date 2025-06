CONCLUZIILE ADUNĂRII GENERALE A FRF

Ședința Adunării Generale a Federației Române de Fotbal s-a desfășurat la Casa Fotbalului, în sala “Nicolae Dobrin”.

La întâlnire au participat 243 de membri afiliați. Au luat cuvântul: președintele FRF, Răzvan Burleanu, și managerul financiar Georgiana Schillo, care a prezentat raportul financiar pe anul 2024 și previzionarea pentru anul 2025.

„În martie 2014, am pornit la drum fiind conștienți că cea mai mare problemă pe care o avem este decalajul major față de fotbalul occidental. Așa cum spun de fiecare dată, nu este vorba doar despre decalajul financiar. Capacitatea investițională este un efect al capacității de a produce ceea ce piața europeană are nevoie pentru cele mai bune competiții europene, Premier League, La Liga, Serie A sau Campionatul European unde ne-am dori să fim prezenți la fiecare ediție. Decalajul major a fost la nivel de cunoaștere. Suntem pur și simplu într-o competiție cu toate țările europene în ceea ce privește know-how-ul și capacitatea de organizare. În 2026 vom încheia al doilea ciclu strategic. Și vom discuta pe larg în întâlnirile din perioada următoare care sunt concluziile și cum vrem să proiectăm viitorul pentru cel de-al treilea ciclu, 2026 – 2030. Astăzi însă vreau să evidențiez un fapt: la finalul fiecărui ciclu strategic am fost incomparabil mai buni decât atunci când am început. Prin urmare, avem argumente solide ca să putem spune că, la finalul lui 2030 vom fi fost mai buni împreună. Că ceea ce construim este solid și ireversibil. Sunt lucrurile pe care le putem face doar împreună pentru că fiecare are un loc al său și o responsabilitate a sa în tot acest ecosistem al fotbalului românesc și pentru că de 11 ani dovedim că suntem…Mai Buni Împreună!„, a declarat președintele Răzvan Burleanu în fața membrilor afiliați.

La eveniment au participat și doi invitați speciali: Thierry Favre, Director adjunct UEFA, divizia asociațiilor naționale, și Marco Ferri, Coordonator regional program dezvoltare FIFA.

În cadrul ședinței au fost aprobate bilanțurile contabile pe anul 2024 și a fost aprobat „Planul anual de activitate” și bugetul de venituri și cheltuieli al FRF pentru anul 2025. De asemenea, a fost prezentat raportul de audit extern pentru anul trecut.