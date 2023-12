COMUNICAT ACID AL GALERIEI PENTRU CONDUCEREA ȘI JUCĂTORII DE LA CHINDIA

După jocul din Cupa României cu FC Hermannstadt, pierdut la Târgoviște cu scorul de 0-1 cu gol primit în minutul 90+6, ”specialitatea casei” în această stagiune, suporterii au izbucnit dur la adresa jucătorilor, dar mai ales la adresa președintelui clubului, Lorin Petrescu.

Ce spun fanii Chindiei: ”Dacă Andrei Cordoș a venit cu ceva nou și constructiv, transparență față de galerie, corectitudine și debarasarea de «căpușele» clubului, numirea lui Lorin Petrescu ca președinte nu a mai oferit aceeași încredere în proiectul asumat la începutul sezonului. Faptul că noi renunțăm la timpul cu familiile noastre, la liberele și zilele de concediu, că ne cheltuim ultimul ban pentru a fi alături de propria echipă, nu mai e o surpriză, dar durerea provocată de situația actuală ne afectează negativ. La ultimul meci am protestat, deoarece politicul a ajuns la cel mai josnic nivel, acela de a distruge imaginea celei mai frumoase părți a familiei Chindia, propria galerie. Înaintea meciului contra celor de la Concordia Chiajna, am fost contactați de un fan (n.r. – angajat al societății patronate de președintele Chindiei), pentru a ne transmite un mesaj al președintelui Chindiei, un lucru ce dovedește că nu mai există comunicarea de altă dată între club și galerie. În ziua meciului, o parte din galeria Flacărei Moreni s-a prezentat la stadion pentru a ridica aproximativ 30 de bilete, fără a le plăti. Pe stadion au fost dați deoparte de galerie, pentru evitarea oricăror incidente între noi și ei. Menționăm faptul că, suntem aproape în anul 2024 și încă mai există oameni ce pot fi cumpărați pentru a cânta. Totul a fost confirmat de președintele clubului, că acești așa-ziși suporteri au fost plătiți pentru a cânta. Jignire mai mare ca asta nu există pentru suporterul ce vine din pasiune la stadion, suporterul ce sacrifică tot ce are pentru echipa sa, suporterul care poate îndura mult timp multe greutăți. La finalul meciului contra Miovenului, doar 7 jucători au venit în fața galeriei, restul au fugit la cabine. Dezamăgirea este și pentru noi, nu doar pentru jucători, dar să nu vii să mulțumești galeriei pentru că a făcut tot ce a putut, este lipsă de respect.

La sfârșitul meciului contra Sibiului, ni s-a confirmat faptul că mulți jucători sunt neplătiți de cel puțin 2 luni, lucru ce ne face să adresăm o întrebare către Primăria Municipiului Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița și Chindia: CE AȚI FĂCUT CU BANII DE SALARII ALE JUCĂTORILOR?

Încheiem prin a asigura toată suflarea târgovișteană ca nu vom renunța la tot ceea ce am construit și vom susține echipa oriunde ar fi. Conducerea, jucătorii, staff-ul, sponsorii, mai marii primăriei și consiliului județean, cu toții vin și pleacă, NOI vom rămâne mereu aici, pentru că NOI SUNTEM CHINDIA!”, mai scrie în comunicatul suporterilor târgovișteni, semnat de facțiunile ”Cavalerii Cetății”, ”Young Boys Târgoviște”, ”Vechea Cetate” și ”Iubim Chindia”.