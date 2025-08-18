CHINDIA, PRINTRE ECHIPELE CARE POT FI VĂZUTE LA TELEVIZOR ȘI ÎN ETAPA A TREIA

Ca în sezonul regular trecut, FC Bihor nu lipsește din programul jocurilor televizate, chiar dacă și în aceste două etape are parte de adversari nu foarte atrăgători, precum nou-promovata din Satu Mare și, în special, CSC Dumbrăvița!

Altfel, deținătorii de drepturi TV s-au repliat în aceste două runde, urmând a transmite în direct câte cinci jocuri, după ce în prima etapă au televizat trei partide, toate cu puține goluri marcate.

Federația, prin platforma sa FRF.tv, va transmite în direct un joc în etapa 2 și două în etapa 3, după ce în runda inaugurală a avut trei jocuri pe care le-a transmis.

Analizând programul din primele trei etape, patru echipe au fost alese în fiecare rundă de deținătorii de drepturi tv să aibă meciurile lor televizate. Este vorba despre FC Bihor, Chindia, Sepsi OSK și Poli Iași. De câte două ori vor fi televizate Steaua, Corvinul și CSC Șelimbăr, iar câte o dată vor fi Ceahlăul, CSM Olimpia, Concordia, Metalul Buzău, FC Bacău, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo și CS Gloria Bistrița.

FRF.tv are următorul top în privința echipelor al căror meciurile le-a transmis: ACSM Reșița, CSM Olimpia Satu Mare, de câte două ori, CSM Slatina, CS Gloria Bistrița, CS Afumați, FC Bacău, CSC Dumbrăvița, Concordia Chiajna, Ceahlăul și AFC ASA Târgu Mureș, câte o dată.

Program etapa 2 Liga 2, sezon 2025-2026:

vineri, 8 august 2025, ora 17:00

CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor Oradea – tv

vineri, 8 august 2025, ora 19:00

Steaua Bucureşti – Concordia Chiajna – tv

sâmbătă, 9 august 2025, ora 11:00

FC Voluntari – CSM Slatina

CS Gloria Bistriţa – CS Afumați

Ceahlăul Piatra Neamț – CS Tunari

AFC Câmpulung Muscel – CS Dinamo Bucureşti

CSC Dumbrăvița – ACSM Reșița – FRF.tv

CSC Șelimbăr – AFC ASA Târgu Mureș

sâmbătă, 9 august 2025, ora 11:30

Metalul Buzău – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – tv

duminică, 10 august 2025, ora 12:00

Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște – tv

marți, 12 august 2025, ora 18:00

FC Bacău – Politehnica Iași – tv

Program etapa 3 Liga 2, sezon 2025-2026:

vineri, 15 august 2025, ora 11:00

FC Bihor Oradea – CSC Dumbrăvița – tv

sâmbătă, 16 august 2025, ora 11:00

CSM Slatina – Metalul Buzău

CS Afumați – FC Voluntari

CS Tunari – FC Bacău

Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamț – FRF.tv

ACSM Reșița – AFC Câmpulung Muscel

AFC ASA Târgu Mureș – CSM Olimpia Satu Mare – FRF.tv

Chindia Târgoviște – CSC Șelimbăr – tv

sâmbătă, 16 august 2025, ora 18:30

CS Dinamo București – Steaua București – tv

luni, 18 august ora, ora 17:00

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Corvinul Hunedoara – tv

marți, 19 august 2025, ora 19:00

Politehnica Iași – CS Gloria Bistrița – tv