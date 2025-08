CHINDIA, DEBUT TIMID ÎN NOUL SEZON

Chindia Târgoviște – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-1 (1-0)

Stadion: ”Eugen Popescu” (Târgoviște – Dâmbovița). Spectatori: 4000

Au marcat: Georgian Honciu 16′ / Cosmin Matei 59′

Chindia: M. Contra – Martac, C. Dinu (cpt.)(Al. Albu 72′), Celea, Ad. Ioniță (Plaza 61′) – Iul. Roșu (Rob. Enache 61′), Honciu, Hofman – Bg. Petre (Dogănoiu 46′), Pesic, Al. Stan (Tamași 61′)

Rezerve neutilizate: Isvoranu – Rz. Tache, Moise, Pena

Antrenor: Ilie Poenaru

Sepsi OSK: Fejer – Oteliță (Neskovic 67′), Vîrtej, Tamm, Vianna (Dar. Oroian 80′) – R. Cîmpean, Dani Iglesias – Batzula (Techereș 67′), Cos. Matei (cpt.)(Skorup 87′), Rob. Silaghi (Ghimfuș 46′) – M. Coman

Rezerve neutilizate: Bg. Ungureanu – Dobrosavlevici, Vereguț, Gyulai, Siger, A. Nistor

Antrenor: Ovidiu Burcă

Arbitru: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea – Vâlcea). Asistenți: Andrei Diaconu (Iaşi) și Daniela Constantinescu (Craiova – Dolj).

Rezervă: Răzvan Negară (Vaslui). Observator arbitri: Ionuț Borcan (Ploieşti – Prahova).

Delegat joc: Mihai Prunariu (Târgu Jiu – Gorj).

♦Min 90+8 Final de joc la Târgoviște, după un șut mult peste poartă al lui Skorup, din 18 metri lateral dreapta. Chindia și Sepsi OSK termină la egalitate primul lor joc în acest sezon, la scorul de 1-1, a treia remiză înregistrată în prima etapă.

♦Min 90+2 Centrare din dreapta în careul Chindiei, Skorup se înalță bine în 7 metri lateral stânga, dar trimite cu capul pe lângă poartă, la colțul lung

♦Min 87 Centrare din dreapta în careul gazdelor, pentru nimeni, la prima vedere, însă Techereș se infiltrează bine din stânga, din spatele lui Martac, dar finalizarea sa din 5 metri ușor lateral este slabă, mult peste poartă, deși era nemarcat

♦Min 77 Plaza are o incursiune bună pe stânga, trece de doi adversari, pătrunde în careu, însă își face mingea prea lungă în loc să șuteze mai repede și Fejer, ieșit la întâmpinare, îl blochează

♦Min 70 Matei centrează din dreapta în careu, Techereș îi ia fața lui Martac și trimite cu capul peste poartă

♦Min 67 Enache întoarce mingea din fața careului, Tamași șutează din prima, cu dreptul, de la circa 20 de metri central, însă Fejer e atent și scoate cu un braț în corner, în dreapta sa

♦Min 63 Hofman fentează în colțul dreapta al careului și trage cu stângul la poartă, pe direcția lui Fejer

♦Min 59 1-1 Ghimfuș ridică excelent mingea peste apărare, Cosmin Matei câștigă ușor duelul umăr la umăr cu celălalt căpitan de pe teren, Cornel Dinu, pătrunde în careu și finalizează cu piciorul drept din circa 10 metri ușor lateral dreapta, pe lângă contra, spre colțul lung. Matei are semne către spectatorii târgovișteni, să tacă din gură!

♦Min 53 Ocazie mare de gol irosită de Pesic. Croatul primește mingea pe culoar de la Martac, de la mijlocul terenului, este singur cu portarul, însă din 15 metri central trage pe lângă bara din dreapta, pe lângă poartă, incredibil de slab

♦Min 41 Corner din dreapta pentru Sepsi OSK, mingea e centrată pe bara a doua, Vîrtej nu are adversar la lovitura de cap din 7-8 metri, însă fundașul trimite de puțin pe lângă bara din fața sa

♦Min 37 Petre șutează din stânga la poartă, Fejer intervine la prima bară, în dreapta sa, însă scapă balonul în corner. Lovitura fixă nu aduce nimic periculos la poarta covăsnenilor.

♦Min 37 Roșu execută cu efect un corner din stânga, mingea lovește prima bară, în exteriorul său, deci fără probleme pentru Fejer, care era acolo

♦Min 29 Acțiune periculoasă în careul Chindiei, Batzula primește mingea în stânga, pătrunde bine, însă are o finalizare modestă. În loc să șuteze din unghiul bun în care se afla, la 9-10 metri, a preferat o pasă spre bara a doua, pentru Coman, care era mult în spate și nu avea cum să ajungă. Burcă aplaudă încercarea elevului său. Sepsi OSK a preluat inițiativa pe teren după ce Chindia a reușit deschiderea scorului.

♦Min 19 Stan driblează în colțul stânga al careului, însă trage cu dreptul, pe jos, slab. A fost mai mult o pasă la portar

♦Min 16 1-0 Pesic întoarce mingea din stânga către Georgian Honciu, acesta, nemarcat, preia la circa 30 de metri central, trage cu dreptul, cu pământul, spre dreapta, Fejer atinge, dar nu poate evita golul. Honciu revine la Chindia cu gol marcat, apoi i-a dedicat reușita sa, mergând la margine și ridicând tricoul cu numărul 10, lui Daniel Florea, absent din lot și probabil accidentat.

♦Min 10 Centrare din dreapta în fața careului mic, Coman se demarcă în fața lui Celea, însă din cădere, din 5-6 metri, reia peste poartă

♦Min 3 Prima încercare la poartă aparține Chindiei, prin Honciu, pentru care s-a pasat în fața careului, însă mijlocașul revenit la trupa târgovișteană, ultima dată la Metaloglobus, a șutat puternic, mult peste

Sursa: liga2.prosport.ro.