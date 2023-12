BASCHET LA TÂRGOVIȘTE, ÎNTRE CRĂCIUN ȘI REVELION

Intre 26 si 30 decembrie, sase echipe nationale se vor intrece la Targoviste, in sala CSS „Ioan Valerian”, in cadrul primei editii a Jocurilor Balcanice U16 la baschet feminin. Reprezentativele Bulgariei, Greciei, Macedoniei de Nord, Republicii Moldova, dar si Romania U16 si Romania U15 vor evolua in cadrul European Basketball Balkanic Games, o competitie organizata de Federatia Romana de Baschet, cu sprijinul Agentiei Nationale pentru Sport, dar si a partenerilor Mastercard, Banca Transilvania, Linksoft, Izvoarele Calimani si Brenntag.

Cele sase echipe au fost impartite in doua grupe: Bulgaria, Moldova si Romania U16 in Grupa A, respectiv Grecia, Macedonia de Nord si Romania U15 in Grupa B.