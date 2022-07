APIA Dâmbovița: 394 de ferme vegetale și 31 zootehnice cuprinse în eșantionul de control

1 0

În perioada iulie-octombrie, APIA Dâmbovița desfășoară activitățile specifice de control pentru cererile unice depuse în campania din primăvară. A fost primit eșantionul de control, extras aleator și prin metoda de risc, fiind cuprinse 394 de cereri pentru sectorul vegetal și 31 pentru zootehnie. 180 de ferme vegetale vor fi supuse controlului clasic, cu vizite în teren, și 214 prin teledetecție. Controlul pe teren se face pe un esantion de cereri, de pana la 5% din cererile depuse in anul curent, extras electronic de APIA, structura centrală.

Controlul pe teren reprezintă o cerință obligatorie impusă de legislația comunitară și o etapă premergătoare efectuării plăților finale. Se fac verificări privind conformitatea declaratiilor, activitatea agricola minima desfasurata, respectarea normelor de ecoconditionalitate, a cerințelor minime și specifice schemelor de plată în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic.

Totodată orice fermier care solicită sprijin financiar din fonduri europene si naționale trebuie să respecte normele de eco-conditionalitate pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatației, indiferent de mărimea lor.

Respectarea ecocondiționalității este obligatorie inclusiv pe parcelele nesolicitate la plată și pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producției.

Procedura de control clasic reprezintă deplasarea inspectorilor din cadrul Agentiei la fiecare parcela selectata pentru masurarea suprafetei acesteia si constatarea infiintarii culturilor si/sau a veridicitatii datelor din cererea unica depusa de fermier. In cazul fermierilor care au aplicat pentru scheme de sprijin in sectorul zootehnic, institutiile delegate fac verificari in ferme pentru toate animalele solicitate.

Procedura de control impune prezența fermierului în situatii specifice cum ar fi imposibilitatea localizarii parcelelor dupa schita electronica, prezentarea platformelor de gunoi in cazul fermierilor care detin animale in gospodarii, prezentarea documentelor specifice anumitor scheme de plata sau a unor lamuriri necesare inspectorilor pentru luarea unei decizii corecte si obiective.