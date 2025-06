ALIN COCOȘ A REVENIT LA FARUL DUPĂ PERIOADA PETRECUTĂ LA CHINDIA

Farul, club unde acționar principal este Gheorghe Hagi, cel care în această vară a decis să se retragă pentru moment de pe banca tehnică a echipei, a fost preluată zilele trecute de Ianis Zicu, antrenorul care a promovat în SuperLigă Metaloglobus, scrie liga2.prosport.ro.

Înainte de aducerea lui Nicolas Constantinescu, ”marinarii” i-au mai prezentat ca achiziții pe Jakub Vojtus (ex Unirea Slobozia), Robert Sălceanu (ex Gloria Buzău) și Lucas Pellegrini (ex AS Nancy).

La reunirea desfășurată în data de 12 iunie, Ianis Zicu i-a avut la dispoziție și pe David Dincă (revenit de la ACSM Reșița), Alin Cocoș (revenit de la Chindia Târgoviște), Alexandru Duțu și Gabriel Dănuleasă (ambii reveniți de la CS Afumați), întorși după experiențele avute în sezonul recent încheiat la echipe din Liga 2.